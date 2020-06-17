Герой Украины пристыдил Зеленского за давление на Порошенко

Бывший узник пророссийских террористов, участник проукраинского движения сопротивления в ОРЛО, герой Украины Владимир Жемчугов призвал президента Зеленского прекратить политические репрессии против пятого президента Петра Порошенко. Он отметил, что за год "карманные" правоохранительные органы так и не смогли найти доказательств тех обвинений, под лозунгами которых Зеленский пришел к власти. Об этом Жемчугов заявил в своем видеообращении, обнародованном в сети Facebook.

"На свою предвыборную программу вы со своей командой вышли с претензией и приговором Петру Порошенко о том, что он "обокрал народ, армию и бюджет Украины". Ваша новая власть озвучила свой главный лозунг: "Придет весна - будем сажать!". На тех выборах я очень часто бывал в регионах и могу подтвердить, что именно это навязанное телевидением какое-то чувство обиды за ограбление всего народа да еще и во время войны очень сильно отталкивало избирателей от Петра Порошенко", - напомнил Зеленскому Жемчугов.

Он отметил, что за год расследований против Порошенко не нашли "ни краж, ни так называемого мародерства".

"Целый год ГБР и все правоохранительные органы работают над делом одного человека. И это в то время, когда страна стоит перед серьезными проблемами по коррупции в экономике, в противостоянии России. У вас не получилось доказать, что Порошенко что-то украл. Да, и именно поэтому ваш рейтинг упал до сих 38%. Народ все больше и больше видит, что его скорее всего обманывали", - убежден Жемчугов.

Он предостерег президента Зеленского от усиления политических репрессий против оппозиции, которое все больше напоминает о временах Януковича.

"Мы не забыли, к какому количеству крови привело молчаливое равнодушие народа в судебной расправе над оппозицией во времена Януковича. Оглянитесь и посмотрите, на какой путь вы становитесь, господин президент. Прошу вас прекратить давление увольнениями на прокуроров и следователей. Прекратите подталкивать к махинациям и манипуляциям правосудием - за все это придется отвечать", - предостерегает Жемчугов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в защиту Порошенко от политических преследований со стороны действующей власти выступили известные в мире политические и общественные деятели и организации. В частности, организаторы Международного форума в Галифаксе констатировали: дальнейшие попытки администрации Зеленского сфабриковать против Порошенко уголовные дела ударят по международной поддержке Украины.