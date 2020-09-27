Героический украинский город, который никогда не сдается, – Порошенко поздравил Мариуполь с праздником

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с днем города.

Об этом он написал на своей странице Facebook

"Мариуполю досталась особая роль в истории нашей страны и в истории российско-украинской войны. Поздравляю этот героический украинский город с праздником!", – написал Порошенко.

Политик напомнил, что противостояние между украинцами и пророссийскими боевиками началось в Мариуполе почти сразу после побега из Украины Януковича. Уже с середины апреля горсовет был захвачен русскими оккупационными войсками. Но Мариуполь никогда не сдается! Освобождение Мариуполя стало одной из ключевых побед украинской армии на первом этапе войны. Россия до сих пор не оставляет своих притязаний на эту территорию.

Петр Порошенко поблагодарил за мужество и профессионализм украинских военных, благодаря которым на этой земле царит мир. Также поблагодарил жителей города, которые верили и верят: Мариуполь – это Украина!

"Мира, благополучия и процветания тебе, свободный Мариуполь!", – написал лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 26 сентября, пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко исполнилось 55 лет. Однопартийцы тепло поздравили именинника с юбилеем.