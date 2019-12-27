"Мы оплакиваем 13 тыс. погибших": Германия отказалась помогать Украине в войне с Путиным

Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Об этом в интервью порталу RND сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, однако не уточнил, когда именно был подан этот запрос.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", – сказал Пристайко.

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Он также высказал надежду на то, что Берлин пересмотрит "такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

Министр указал, что из-за войны с РФ погибает много людей. По его словам, сейчас речь идет о самом "выживании украинцев как нации".

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", – отметил Пристайко.

Добавим, что с начала российской агрессии на востоке Украины Германия предоставила стране финансовую помощь в сумме почти 1,4 миллиарда евро.

Вадим Пристайко Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель по данным декабрьского соцопроса группы "Рейтинг" впервые за последние пять лет возглавила рейтинг иностранных лидеров в Украине.

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