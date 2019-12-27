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27 декабря • обновлено в 18:54
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"Мы оплакиваем 13 тыс. погибших": Германия отказалась помогать Украине в войне с Путиным

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Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Об этом в интервью порталу RND сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, однако не уточнил, когда именно был подан этот запрос.

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", – сказал Пристайко.

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"Мы оплакиваем 13 тыс. погибших": Германия отказалась помогать Украине в войне с Путиным

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Он также высказал надежду на то, что Берлин пересмотрит "такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

Министр указал, что из-за войны с РФ погибает много людей. По его словам, сейчас речь идет о самом "выживании украинцев как нации".

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", – отметил Пристайко.

Добавим, что с начала российской агрессии на востоке Украины Германия предоставила стране финансовую помощь в сумме почти 1,4 миллиарда евро.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель по данным декабрьского соцопроса группы "Рейтинг" впервые за последние пять лет возглавила рейтинг иностранных лидеров в Украине.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Военная помощь Украине
Персона
Вадим Пристайко
Место
Германия
Теги
Министерство иностранных дел Украины оружие политика
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Пристайко не уточнив, коли подавали запит на допомогу, але відзначив, що нині йдеться про саме виживання України як держави..." - неймовірно дивно чути ТАКІ заяви на фоні унітазного оптимізму ВСІХ інших слуг. "Так таки да, или таки нет?" - як кажуть в Одесі.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Же не манж па сис жур...
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Это что нож в спину или очередной х ниже?
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