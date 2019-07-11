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Германия назвала дату встречи в "нормандском формате"

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Встреча советников глав государств и правительств "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) состоится 12 июля в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что встреча по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на эту дату.

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Иллюстрация

24 канал

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Во встрече советников глав государств и правительств "Нормандского формата" примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

Глава России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ не отказывалась от расширения "нормандского формата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
нормандский формат
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