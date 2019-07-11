Германия назвала дату встречи в "нормандском формате"

Встреча советников глав государств и правительств "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) состоится 12 июля в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что встреча по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на эту дату.

Иллюстрация 24 канал

Во встрече советников глав государств и правительств "Нормандского формата" примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

Глава России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ не отказывалась от расширения "нормандского формата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

В Кремле сообщили, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Минск в свою очередь ответил, что готов обеспечить встречу на высоком уровне.

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