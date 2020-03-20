Одиозная экс-советница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что Украине грозит "гибель из-за вируса ненависти".

Нелепое высказывание она допустила в эфире программы "Прайм" в четверг, 19 марта, комментируя меры, предпринятые в борьбе против коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – несколько раз повторила она.

Герман оскандалилась заявлением о "гибели Украины" Скриншот из видео

"Если страна победит наихудший вирус у нас – "вирус ненависти между людьми" – она станет сильнее. Если граждане не смогут понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несет за собой смерть, то Украина обречена на гибель", – высказалась Герман.

"Не победит", – выдал ей в ответ ведущий "112 канала".

Пропагандистские СМИ тут же подхватили заявление бывшей соратницы Януковича, выпустив громкие заголовки о "гибели Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман предрекала Украине "кровавую резню" против действующей власти.

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