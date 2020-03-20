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20 марта • обновлено в 09:09
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Герман оскандалилась заявлением о "гибели Украины"

9.8т
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Одиозная экс-советница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что Украине грозит "гибель из-за вируса ненависти".

Нелепое высказывание она допустила в эфире программы "Прайм" в четверг, 19 марта, комментируя меры, предпринятые в борьбе против коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – несколько раз повторила она.

Герман оскандалилась заявлением о "гибели Украины"

Герман оскандалилась заявлением о "гибели Украины"

Скриншот из видео

"Если страна победит наихудший вирус у нас "вирус ненависти между людьми" она станет сильнее. Если граждане не смогут понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несет за собой смерть, то Украина обречена на гибель", – высказалась Герман.

"Не победит", – выдал ей в ответ ведущий "112 канала".

Пропагандистские СМИ тут же подхватили заявление бывшей соратницы Януковича, выпустив громкие заголовки о "гибели Украины".

"Обречены!" Герман выдала сценарий "гибели украинцев"
"Обречены!" Герман выдала сценарий "гибели украинцев"
"Обречены!" Герман выдала сценарий "гибели украинцев"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман предрекала Украине "кровавую резню" против действующей власти.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Персона
Анна Герман
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Странные люди эти украинцы, не любят свою оппозицию но боготворят российскую)))))
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4
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а в чем она не права???
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3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шлюху кокошную за паребрик!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Джонсон Саймон Ф., MAHДАйновских шлюx на столбы...от XУEBA до польского Львова!
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