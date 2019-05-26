Рейган и Зеленский оба актеры, ставшие президентами своих стран. На этом их сходство заканчивается. Рейган почему-то не пригласил на должность Госсекретаря Ричарда Гира, а на должность министра обороны Арнольда Шварценеггера.

Могут ли актеры стать хорошими и даже выдающимися политиками? Как показывает история – могут. Еще Шекспир говорил: "Наш мир – театр, а люди в нем – актеры". Тем не менее, одного понимания, что земля круглая, все же недостаточно для политика любого уровня.

Информатор Деньги

Что бы сделал директор театра, если бы вдруг стал министром культуры? Очевидно, взял бы в министерство кого-то из своих коллег, кому всецело доверяет. Поэтому нет ничего удивительного в кадровых назначениях Зеленского, кроме одного "НО". Министерство все-таки не Аппарат президента и там политика присутствует в очень "разбавленном виде". Здесь же политика от А до Я, поскольку хозяйственными вопросами занимается большей частью Кабмин .

Острый дефицит кадров у Зеленского говорит лишь об одном – Владимир до объявления результатов первого тура голосования не очень верил в свою победу. Когда это стало очевидно, заниматься кадровыми вопросами уже было некогда. Теперь наступил цейтнот. Объявление о запуске процесса "социальных лифтов" слегка запоздало, хотя может в чем-то и помочь.

Несколько удивительно другое – почему никто из его команды не изучал опыт других стран, где тоже начинали с нуля и добивались очень существенных успехов? На примере хотя бы ближайших соседей - стран Балтии. В 90-е годы в правительствах этих стран работало немало специалистов из Америки и Западной Европы. Результаты их работы нам известны.

Есть еще один хороший пример их жизни далекой Индонезии. Коррупция в таможне этой страны до середины 90-х годов зашкаливала. Бюджет страны недополучал десятки миллионов долларов. Что сделал новый президент? Не мудрствуя лукаво, уволил абсолютно всех в своей таможне и нанял таможенников из Швейцарии,- от главы до рядового таможенника. Коррупция испарилась мгновенно.

Коснемся еще раз политики на образном примере. Представьте себе товарищеский футбольный матч. На поле выходят студенческая команда Запорожья и сборная футбольных звезд Бразилии. С каким счетом закончится этот матч - можете угадать? Примерно так будет выглядеть сегодня политический раунд переговоров нынешней команды Президента с любым "соперником", будь то Россия или страны Запада.

Тут требуются какие-то неординарные решения для заполнения вакуума. Лучше вообще не начинать никаких переговоров ни с кем, пока не найдутся профессионалы политического ринга. "Нет ничего непреодолимого!", - сказал один "мудрец". "Неужели?, - сказал другой, - а ты попробуй выдавить пасту из тюбика, а потом вдавить ее обратно".

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