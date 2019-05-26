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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсе статьи автора

Рейган vs Зеленский

3.9т

Рейган и Зеленский оба актеры, ставшие президентами своих стран. На этом их сходство заканчивается. Рейган почему-то не пригласил на должность Госсекретаря Ричарда Гира, а на должность министра обороны Арнольда Шварценеггера.

Могут ли актеры стать хорошими и даже выдающимися политиками? Как показывает история – могут. Еще Шекспир говорил: "Наш мир – театр, а люди в нем – актеры". Тем не менее, одного понимания, что земля круглая, все же недостаточно для политика любого уровня.

Рейган vs Зеленский

Информатор Деньги

Что бы сделал директор театра, если бы вдруг стал министром культуры? Очевидно, взял бы в министерство кого-то из своих коллег, кому всецело доверяет. Поэтому нет ничего удивительного в кадровых назначениях Зеленского, кроме одного "НО". Министерство все-таки не Аппарат президента и там политика присутствует в очень "разбавленном виде". Здесь же политика от А до Я, поскольку хозяйственными вопросами занимается большей частью Кабмин .

Острый дефицит кадров у Зеленского говорит лишь об одном – Владимир до объявления результатов первого тура голосования не очень верил в свою победу. Когда это стало очевидно, заниматься кадровыми вопросами уже было некогда. Теперь наступил цейтнот. Объявление о запуске процесса "социальных лифтов" слегка запоздало, хотя может в чем-то и помочь.

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Выборы закончились: теперь начинается самое интересное для Украины

Несколько удивительно другое – почему никто из его команды не изучал опыт других стран, где тоже начинали с нуля и добивались очень существенных успехов? На примере хотя бы ближайших соседей - стран Балтии. В 90-е годы в правительствах этих стран работало немало специалистов из Америки и Западной Европы. Результаты их работы нам известны.

Есть еще один хороший пример их жизни далекой Индонезии. Коррупция в таможне этой страны до середины 90-х годов зашкаливала. Бюджет страны недополучал десятки миллионов долларов. Что сделал новый президент? Не мудрствуя лукаво, уволил абсолютно всех в своей таможне и нанял таможенников из Швейцарии,- от главы до рядового таможенника. Коррупция испарилась мгновенно.

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Зеленского ждет "жара"

Коснемся еще раз политики на образном примере. Представьте себе товарищеский футбольный матч. На поле выходят студенческая команда Запорожья и сборная футбольных звезд Бразилии. С каким счетом закончится этот матч - можете угадать? Примерно так будет выглядеть сегодня политический раунд переговоров нынешней команды Президента с любым "соперником", будь то Россия или страны Запада.

Тут требуются какие-то неординарные решения для заполнения вакуума. Лучше вообще не начинать никаких переговоров ни с кем, пока не найдутся профессионалы политического ринга. "Нет ничего непреодолимого!", - сказал один "мудрец". "Неужели?, - сказал другой, - а ты попробуй выдавить пасту из тюбика, а потом вдавить ее обратно".

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Персоны
Арнольд ШварценеггерРичард ГирВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы Президентавыборы в УкраинеВладимир Зеленский
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Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Моє особисте бачення. Політикой займається політична еліта країни. Зараз в Україні існують три групи політиків: постмайданна, популісти, "біло-сині". Всі вони керуються олігархами. Український народ проголосував проти всієї політичної еліти і довірив владу НЕ політикам. Що робити цим НЕ політикам? Можна звернутися за допомогою всередині країни - бажаючих допомогти хоч греблю гати. Будемо мати тем саме, але вид збоку. А можна запросити професіоналів зовні. Ті і допоможуть впоратися з багатьма проблемами і, найголовніше, почнуть створювати нову політичну українську еліту.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ангеловський Володимир, дело в том, что у вас не "украинской элиты". У вас разделенная страна под властью олигархов. Чтобы ее сплотить нужно честно ответить на вопрос:" Едина ли Украина?" И после этого начинать что-то делать. О том, чтобы вам разделиться, не говорит только ленивый.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
И не стыдно автору признаваться в своей ангажированности! Пригласить специалистов из Америки, Европы - а где-же независимость? Или «тупой»народ надо вести к «светлому» будущему только избранным в Вашингтоне??? А лучше вообще этот народ убрать подальше и построить наконец-то «идеальное» общество для «избранных», « креативных», а то это быдло мешает! А ничего что в так любимой сейчас порохоботами конституции написано что главным держателем власти - ЕСТЬ НАРОД УКРАИНЫ!!! Демократия - это власть большинства! И если большинство послало вас подальше, то терпите, ИЛИ ...отменяйте демократию!!! Придумайте тогда иной способ - власть либеральной «аристократии», а народ - в стойло!!! Но тогда не кричите про либеральные ценности - это совсем иное!
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Свичкаренко Игорь, каким образом страдает независимость, когда на работу берут иностранного специалиста? Если я возьму тебя, Игорь, к себе на работу, это вовсе не означает, что я перестал быть собствеником своего бизнеса))...и если принять, что все делаем по "закону" - признаем выбор большинства например, то почему тот, кого выбрало большинство, начинает с того , что "посылает" "избранных" и "креативных" не по "закону"и заметь Игорь - их тоже избрал НАРОД...и по большей части тот же, что и сейчас)) Игорь, нужно или крестик снимать или трусы одевать, а то как у того невдалого - то х..й короткий, то рубаха длинная)))...можешь конечно считать меня "порохоботом", пока не вижу оснований переходить в секту "ЗЕмессии"...очень все предсказуемо и бездарно тупо...но пока "пипл хавает" этот дешевый (как и детище "мессии" - 95 квартал) фарс))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
На момент, когда Рональд Рейган стал 40-м президентом Соединенных Штатов Америки, ему было 69 лет. Тогда это стало рекордом и оставалось так до Дональда Трампа, который стал главой Белого дома в семьдесят два. Тем не менее, Владимиру Зеленскому сейчас 40. Почти 30 лет разницы в точке входа в политику очень четко показывают различие между человеком, который сознательно выбрал карьеру политика и упорно шел к самому посту более 15 лет, и талантливым комиком, который почувствовал хайп и призыв спонсора.
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