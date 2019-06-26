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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсе статьи автора

ПАСЕ как монпансье

6.6т

ПАСЕ хочет видеть Россию в зале заседаний и получить желанные 66 миллиона евро, хотя эти деньги помогут лишь для более комфортной жизни ее депутатов и ничему больше.

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию. Это решение, принятое в Страсбурге, корректирует санкционный механизм ПАСЕ и позволяет вернуть России право голоса без выполнения ею международных обязательств. Москве также может внести список своих делегатов в обход правила об утверждении состава делегации до начала первой сессии ПАСЕ в этом году.

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В полном составе спорную резолюцию поддержали делегации Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции, что составило 118 делегатов. Против проголосовало 62 депутата от Украины, Грузии, а также большинство делегатов из Польши, Великобритании, Швеции и стран Балтии.

Думается, что это результат упущений во внешней политике Администрации экс-президента Порошенко. Зеленский реально не успел вникнуть во все нюансы этой внешнеполитической проблемы, но даже если бы и успел, то что-то изменить за месяц практически невозможно. Что теперь или потом? Потом, как любят в народе шутить, "суп с котом". Вернее, окрошка из противоречивой политики Соединенных Штатов и Великобритании по отношению к России и Путину, а также ворох проблем с войной в Донбассе и аннексия Крыма.

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Совершенно очевидно, что Зеленскому надо уходить от Минского формата переговоров и начинать искать пути переговоров в Будапештском формате с участием Соединенных Штатов и Великобритании. Москва не остановится и не угомонится, поскольку ей уже нечего терять и руки немного развязаны. Можно говорить о "продажной" старушке Европе и меркантильных интересах делегаций ПАСЕ, но не надо забывать о том, что на Западе существует общественное мнение, весьма сильно влияющее и на ПАСЕ и на парламенты в своих странах. Вот об этом как раз благополучно забыли в окружении Порошенко.

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Что можно и нужно сделать – показать гражданам всей Европы и Северной Америки еще и не один раз: с кем они имеют дело в лице российских делегаций и лично президента Путина? Знают ли на Западе, в том числе и делегаты в ПАСЕ, о связях Путина и его приближенных с наркобаронами Колумбии и ОПГ? Убежден, не знают. Почему Порошенко не занимался "народной дипломатией", а именно – привлечением общественных организаций и граждан стран Запада на свою сторону, как это делала и делает Россия? Может быть сейчас что-то изменится в политике нового президента. Если он не знает – как?, мы можем ему помочь.

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Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Бред какой-то! Что значит "Зеленский реально не успел вникнуть во все нюансы этой внешнеполитической проблемы"? О чем вы, автор? Украинская делегация предлагала ему встретиться по вопросу голосования в ПАСЕ, а в ответ получила (как всегда во всем) молчание подобное комбинации из трех пальцев. Почему промолчал и сколько ему, его консультантам надо времени чтобы "вникнуть", учитывая то, что в стране идет война с российским агрессором, которая резко обострилась с его приходом в кресло Верховного главнокомандующего?
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Grich Lara
Grich Lara
Ще один «великий» політолог знайшовся,знову,хто всрався,невістка, Зеленський,бідолашка, за місяць «не врубився» в ніщо,крім зміни назви АП на офіс,обговорення переносу апарату з Банкової, бо там аура йому не та,та прогулянок по Європі, то де ж йому знати,що робилося в ПАСЄ, та й нафік вона йому здалася якась там рада,хоч і європейська,хлопчик спішить весь свій квартал пристроїти, раніше ніж 73% фанатів трохи порозумнішають
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Питон Каа
Питон Каа
Возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ это не результат недоработки прошлого и нынешнего украинских президентов, а усталость Европы от противостояния с Россией за интересы политические и экономические США на Евразийском континенте. А устала Европа оттого, что потери, которые она несет США ей ничем не компенсируют, мало того, они еще и ведут недобросовестную конкурентную борьбу с европейскими производителями на всех рынках сбыта. Это только начало, робкое начало, но очень показательное для США.
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