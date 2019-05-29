Москва вместе с кумом Путина Медведчуком увела Украину не в "ту степь". Ни Франция, ни Германия не гарантировали Украине в момент подписания Будапештского Меморандума ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Гарантами были Соединенные Штаты и Великобритания. Россия нарушила эти договоренности.

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Сохрани Украина весь ядерный потенциал, который был в Украине 30 лет назад, Москва еще десять раз "почесала бы репу" о захвате Крыма и Донбасса. Что сдерживает Украину, если один из подписантов Будапештского Меморандума послал всех на три буквы, а остальные "гаранты" это проглотили? Может быть подумать о том, чтобы это самое ядерное оружие вернуть для обороны Украины, если ни Москва, ни гаранты этого не понимают? Абсолютно не сомневаюсь, что Украина способна восстановить ядерный потенциал на вооружении и предъявить счет и гарантам и Москве. Какой тогда "блиц-криг" на Киев, если время подлета крылатой ракеты с ЯО от Харькова до Москвы 20 минут? Путин штаты не успеет надеть, когда она прилетит.

Не знаю, чем будут руководствоваться политтехнологи, юристы и советники Президента Украины, но все остальные форматы, кроме Будапештского, заведомо проигрышные. В этой связи просто архи важно навести мосты с Лондоном, через который можно привлекать к переговорам Вашингтон. Не получится сейчас, получится через год. Целесообразно заручиться поддержкой и Оттавы. Почему это не сделал Порошенко? Хороший вопрос. Мы ему предлагали такой вариант, но он вел свою "игру". Внешняя политика, как и Восток, дело тонкое. Неверный шаг и все твои усилия пойдут "коту под хвост". Кто сегодня заменит у Зеленского миссию Медведчука и с чем? "Давайте жить дружно" уже не работает. "Никогда мы не будем братьями", как писала одна замечательная украинская поэтесса. Примирить непримиримое не получится, даже если этого хочет олигарх Коломойский или кое-кто за океаном. 13 тысяч украинских граждан (в их числе 200 детей), жизнь которых унесло российское оружие, будут вечным укором любым попыткам капитуляции.

Война на поле битвы до победы тоже не решение. Как вылезать из этой ямы военного противостояния Украина – Россия на Востоке? Есть пути решения, однако они не моментальные. Прежде всего надо убедить Запад и его народных избранников в том, что они имеют дело в лице Путина с преступником, как военным, так и криминальным. Есть неопровержимые доказательства о связях Путина и его друзей с наркоторговцами и ОПГ. Знают ли это конгрессмены и сенаторы США, депутаты парламентов Великобритании, Франции, Германии? Кое-кто знает, но их ничтожное количество. Разведка и спецслужбы этих стран не докладывают всем своим парламентариям – что им известно о власти в России. Сегодня это задача Украины номер один: раскрыть глаза Западу о его "партнере" в лице Путина и его сатрапов. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее придет мир в Украину.

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