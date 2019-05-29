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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсе статьи автора

Никаких "Нормандских форматов", пан президент

2.7т

Москва вместе с кумом Путина Медведчуком увела Украину не в "ту степь". Ни Франция, ни Германия не гарантировали Украине в момент подписания Будапештского Меморандума ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Гарантами были Соединенные Штаты и Великобритания. Россия нарушила эти договоренности.

"Нормандский формат"

"Нормандский формат"

dsnews.ua

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Рейган vs Зеленский

Сохрани Украина весь ядерный потенциал, который был в Украине 30 лет назад, Москва еще десять раз "почесала бы репу" о захвате Крыма и Донбасса. Что сдерживает Украину, если один из подписантов Будапештского Меморандума послал всех на три буквы, а остальные "гаранты" это проглотили? Может быть подумать о том, чтобы это самое ядерное оружие вернуть для обороны Украины, если ни Москва, ни гаранты этого не понимают? Абсолютно не сомневаюсь, что Украина способна восстановить ядерный потенциал на вооружении и предъявить счет и гарантам и Москве. Какой тогда "блиц-криг" на Киев, если время подлета крылатой ракеты с ЯО от Харькова до Москвы 20 минут? Путин штаты не успеет надеть, когда она прилетит.

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Выборы закончились: теперь начинается самое интересное для Украины

Не знаю, чем будут руководствоваться политтехнологи, юристы и советники Президента Украины, но все остальные форматы, кроме Будапештского, заведомо проигрышные. В этой связи просто архи важно навести мосты с Лондоном, через который можно привлекать к переговорам Вашингтон. Не получится сейчас, получится через год. Целесообразно заручиться поддержкой и Оттавы. Почему это не сделал Порошенко? Хороший вопрос. Мы ему предлагали такой вариант, но он вел свою "игру". Внешняя политика, как и Восток, дело тонкое. Неверный шаг и все твои усилия пойдут "коту под хвост". Кто сегодня заменит у Зеленского миссию Медведчука и с чем? "Давайте жить дружно" уже не работает. "Никогда мы не будем братьями", как писала одна замечательная украинская поэтесса. Примирить непримиримое не получится, даже если этого хочет олигарх Коломойский или кое-кто за океаном. 13 тысяч украинских граждан (в их числе 200 детей), жизнь которых унесло российское оружие, будут вечным укором любым попыткам капитуляции.

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Хуже быть уже не может, или Уроки для Зеленского

Война на поле битвы до победы тоже не решение. Как вылезать из этой ямы военного противостояния Украина – Россия на Востоке? Есть пути решения, однако они не моментальные. Прежде всего надо убедить Запад и его народных избранников в том, что они имеют дело в лице Путина с преступником, как военным, так и криминальным. Есть неопровержимые доказательства о связях Путина и его друзей с наркоторговцами и ОПГ. Знают ли это конгрессмены и сенаторы США, депутаты парламентов Великобритании, Франции, Германии? Кое-кто знает, но их ничтожное количество. Разведка и спецслужбы этих стран не докладывают всем своим парламентариям – что им известно о власти в России. Сегодня это задача Украины номер один: раскрыть глаза Западу о его "партнере" в лице Путина и его сатрапов. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее придет мир в Украину.

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Владимир ПутинВладимир Зеленский
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Украина
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lazar galka
lazar galka
забыл ещё добавить о Звезде Смерти и был бы полный набор
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Расея - логово мародеров и одичалого скота!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Махал Махалыч, методичку смени нацист)))
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