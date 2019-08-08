Поскольку Путин играет в эту игру всю жизнь, то переиграть его будет крайне сложно даже лидерам Запада, а о нынешней Украине и говорить нечего. Не знаю – где был Владимир Зеленский, когда 5 декабря 1994 года Президент Украины Леонид Кучма, Президент России Борис Ельцин, Президент Соединенных Штатах Билл Клинтон и Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор подписали в Будапеште Меморандум?

В этом договоре Соединенные Штаты и Великобритания выступили странами - гарантами независимости и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. В 2014 году Россия благополучно похоронила этот договор, сославшись на новые сложившиеся обстоятельства в Украине и оттяпав там Крым и Донбасс. Что их этого следует? Только одно – России и Кремлю нельзя доверять больше ни в чем. Все, что подпишет Путин сегодня или в обозримом будущем, это филькина грамота, не стоящая и выеденного яйца . В 1994 году Владимиру Зеленскому было 16 лет и, вероятно, он совсем не интересовался политикой. Потом все это благополучно забылось. Пришло время вспомнить.

Новости Президентское кладбище Зеленского

В этой связи непонятно следующее: о чем может говорить сегодня Зеленский с Владимиром Путиным по телефону и какие новые договоренности они собираются подписывать, если ничего из этого Россией выполняться не будет? Показать стране и миру свою инициативу и желание быть миротворцем? Это то же самое, как Сталин позвонил бы Гитлеру в июне 1941 года и попросил его не бомбить советские города и села! (хотя сравнение не очень удачное, так как оба были диктаторами и преступниками). Предположим – они встретятся и подпишут еще один договор о прекращении огня и отвода воинских подразделений с линии разграничения. Трамп уговорит Путина это сделать. Через 2-3 недели ОРДЛО накроет залпами Градов подразделения ВСУ при котором погибнет много украинских бойцов. Кто будет виноват? Зеленский опять позвонит Путину и тот скажет: "Это ополченцы!! Мы не можем на них влиять. Договаривайтесь с ними!". То же самое Путин скажет Трампу и тот с ним согласится.

Новости Зеленскому пора очнуться

Путин может прекратить войну в Донбассе только на своих условиях капитуляции Украины и признания автономии ОРДЛО в составе Украины. Это значит – "троянский конь" покинет территорию ОРДЛО и переместится в Киев, где начнет свою подрывную деятельность. Удивительно, что такие простейшие вещи не усматриваются в Аппарате президента. До ноября 2020 года вообще сложно что-либо предпринимать кардинального в политике, даже в Европе. После выборов в Соединенных Штатах и последующих за ними выборов нового канцлера Германии на политическом ландшафте может многое измениться. Спешить тут некуда, спешка нужна только при ловле блох, а не во внешней политике, где завязаны интересы многих стран мира и транснациональных корпораций. Как говорят в народе: "поспешишь, людей насмешишь".

Новости Непростая задача Зеленского

Никаких советов никто никому давать не собирается. Есть лишь желание показать расклад возможного развития событий. Пусть президент звонит кому угодно и когда угодно, но когда он поймет, что его звонки не достигают цели, то может быть задумается о том – как эти проблемы решать, не выставляя себя в роли просителя и проигравшего. Отто фон Бисмарк говорил: "Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за свои ошибки". Пожелаем Зеленскому учиться на чужих ошибках.

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