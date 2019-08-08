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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Игра с Путиным в кошки-мышки

3.4т

Поскольку Путин играет в эту игру всю жизнь, то переиграть его будет крайне сложно даже лидерам Запада, а о нынешней Украине и говорить нечего. Не знаю – где был Владимир Зеленский, когда 5 декабря 1994 года Президент Украины Леонид Кучма, Президент России Борис Ельцин, Президент Соединенных Штатах Билл Клинтон и Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор подписали в Будапеште Меморандум?

В этом договоре Соединенные Штаты и Великобритания выступили странами - гарантами независимости и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. В 2014 году Россия благополучно похоронила этот договор, сославшись на новые сложившиеся обстоятельства в Украине и оттяпав там Крым и Донбасс. Что их этого следует? Только одно – России и Кремлю нельзя доверять больше ни в чем. Все, что подпишет Путин сегодня или в обозримом будущем, это филькина грамота, не стоящая и выеденного яйца . В 1994 году Владимиру Зеленскому было 16 лет и, вероятно, он совсем не интересовался политикой. Потом все это благополучно забылось. Пришло время вспомнить.

Новости
Президентское кладбище Зеленского

В этой связи непонятно следующее: о чем может говорить сегодня Зеленский с Владимиром Путиным по телефону и какие новые договоренности они собираются подписывать, если ничего из этого Россией выполняться не будет? Показать стране и миру свою инициативу и желание быть миротворцем? Это то же самое, как Сталин позвонил бы Гитлеру в июне 1941 года и попросил его не бомбить советские города и села! (хотя сравнение не очень удачное, так как оба были диктаторами и преступниками). Предположим – они встретятся и подпишут еще один договор о прекращении огня и отвода воинских подразделений с линии разграничения. Трамп уговорит Путина это сделать. Через 2-3 недели ОРДЛО накроет залпами Градов подразделения ВСУ при котором погибнет много украинских бойцов. Кто будет виноват? Зеленский опять позвонит Путину и тот скажет: "Это ополченцы!! Мы не можем на них влиять. Договаривайтесь с ними!". То же самое Путин скажет Трампу и тот с ним согласится.

Новости
Зеленскому пора очнуться

Путин может прекратить войну в Донбассе только на своих условиях капитуляции Украины и признания автономии ОРДЛО в составе Украины. Это значит – "троянский конь" покинет территорию ОРДЛО и переместится в Киев, где начнет свою подрывную деятельность. Удивительно, что такие простейшие вещи не усматриваются в Аппарате президента. До ноября 2020 года вообще сложно что-либо предпринимать кардинального в политике, даже в Европе. После выборов в Соединенных Штатах и последующих за ними выборов нового канцлера Германии на политическом ландшафте может многое измениться. Спешить тут некуда, спешка нужна только при ловле блох, а не во внешней политике, где завязаны интересы многих стран мира и транснациональных корпораций. Как говорят в народе: "поспешишь, людей насмешишь".

Новости
Непростая задача Зеленского

Никаких советов никто никому давать не собирается. Есть лишь желание показать расклад возможного развития событий. Пусть президент звонит кому угодно и когда угодно, но когда он поймет, что его звонки не достигают цели, то может быть задумается о том – как эти проблемы решать, не выставляя себя в роли просителя и проигравшего. Отто фон Бисмарк говорил: "Глуп тот, кто учится на своем опыте, я предпочитаю учиться у других и избегать расплаты за свои ошибки". Пожелаем Зеленскому учиться на чужих ошибках.

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Герман Обухов Герман Обухов
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Вчера Владимир Зеленский позвонил в Кремль и в Елисейский дворец. И если верить отчетам на официальном сайте укропрезидента, то разговоры были конструктивными — с Путиным напористо и угрожающе, с Макроном — напористо и убедительно. Оба получили задания слуги украинского народа и теперь будут их выполнять. На самом деле все было, конечно, не совсем так. Главная беда Украины по вопросу Донбасса — невозможность выполнения ею минских соглашений, притом, что приходится на них ссылаться. Для внутреннего употребления это нормально — еще со времен Порошенко все местные политики и политологи постоянно косили под дурачков, цитируя краеугольный документ с точностью до наоборот. Собственно, из-за полной импотенции Киева встречи в нормандском формате, который сформулировал Комплекс мер по выполнению минских соглашений в феврале 2015 года, встречи и прекратились. Нет смысла собираться и что-то обсуждать — все давно изложено и даже оформлено в виде резолюции Совбеза ООН. Не нужно никаких интерпретаций, нужно просто начинать исполнять все пункт за пунктом. Но для этого должны быть внесены изменения в конституцию Украины (п.11 Комплекса мер). Что же мы читаем в отчете о телефонном разговоре глав двух государств, размещенном на официальном сайте укропрезидента? А вот что: «Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины». Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать: президент России встречаться в нормандском формате не станет. Ну, разве что с целью прилюдно повозить нового президента мордой об стол переговоров. Порошенко 2.0 для Донбасса ничем не отличается от первой версии. Всем понятно, что обещание Зеленского инициировать встречу с Путиным, Меркель и Макроном — не более чем имитация бурной деятельности. По самым принципиальным для Украины вопросам слово н а ц и к о в по-прежнему весит больше слова президента, в чем мы убедились, когда Зеленский испуганно и оперативно выполнил их ультиматум, отменив телемост Россия — Украина.
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Ну що взиваєте до цього преЗєдента! Йому глибоко POHUY (пам'ятаєте девіз на Лисому)? Він тратив кошти, щоб вам щось зробити, чи Бєня сюди рвався для добра Україн?. Ми для них гої і корм. Що, ще не зрозуміли? Раніше платили свої гроші за те, що він з сцени глузував і знущався над нами, а тепер плата виросла - заплатими своїм життям і життям та добробутом своїх дітей і свободою. В гідранта хатка в Лондоні і в Італії, на самий піковий момент не маленька "хатинка" в Криму.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
И кстати Украина в Минске именно под условиями Путина и подписалась.
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