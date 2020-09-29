Герасимов: создание ВСК по "вагнеровцам" блокируется "Слугой народа"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" полностью блокируется командой президента Владимира Зеленского в парламенте.

В комментарии журналистам в Верховной Раде во вторник, 29 сентября, Герасимов напомнил, что временная следственная комиссия, должна разобраться в том, кто и как сорвал спецоперацию.

"Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по "вагнеровцам". Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны были уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И сейчас мы знаем, что была "слита" информация вероятно из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто "сливал", как "сливал", зачем эта государственная измена была сделана в пользу страны-агрессора", – сказал Герасимов.

Он отметил, что постановление зарегистрировано, но полностью блокируется командой Зеленского в парламенте.

"Поэтому была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 000, и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение председателю ВРУ Разумкову", – добавил сопредседатель фракции.

Он отметил, что согласно регламенту, который является ключевым законом деятельности украинского парламента, сегодня эта петиция должна быть рассмотрена в зале парламента.

"Это четкая норма, которая прописана в этом законе, и именно поэтому "Европейская солидарность" взяла перерыв и попросила руководство парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственный не присутствовал представитель фракции "Слуга народа". Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в парламенте", – заметил сопредседатель фракции.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время, Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан с боевиками ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающие на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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