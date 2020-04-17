Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов резко раскритиковал президента Владимира Зеленского за проваленную подготовку к эпидемии коронавируса. Ошибки государства, в частности, в обеспечении медиков защитой от инфекции, Герасимов перечислил в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

Артур Герасимов

"Карантин – это было правильное решение. Но в остальном – хаос, и в первую очередь с защитой врачей, потому что врачи не защищены в прямом смысле этого слова. У них нет ничего", – отметил Герасимов в эфире 1+1.

Нардеп напомнил о масштабной волонтерской деятельности, которую развернул Петр Порошенко и "Европейская солидарность". Рассказал о 130 тысячах защитных костюмов для медиков, масках и десятках тысяч продуктовых наборов для пожилых людей.

Ведущая "Права на власть" Наталья Мосейчук несколько растерялась во время эмоционального выступления Герасимова - и вынуждена была признать, что уважает волонтерскую работу как самого нардепа, так и "Европейской солидарности". Вместе с тем ведущая двусмысленно пошутила: предложила Герасимову бросить политику и податься в волонтеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Порошенко закупили и развезли по украинским больницаv 30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медиков. Еще 100 тысяч комплектов должны быть доставлены в Украину до конца апреля. По мнению пятого президента Украины, безопасность медиков сейчас должна быть одним из главных приоритетов государства - и призвал власть ввести страхование для медицинских работников на случай заражения коронавирусом.