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17 апреля • обновлено в 12:16
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Герасимов разгромил Зеленского за подготовку к пандемии

2.3т
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов резко раскритиковал президента Владимира Зеленского за проваленную подготовку к эпидемии коронавируса. Ошибки государства, в частности, в обеспечении медиков защитой от инфекции, Герасимов перечислил в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

"Карантин – это было правильное решение. Но в остальном – хаос, и в первую очередь с защитой врачей, потому что врачи не защищены в прямом смысле этого слова. У них нет ничего", – отметил Герасимов в эфире 1+1.

Нардеп напомнил о масштабной волонтерской деятельности, которую развернул Петр Порошенко и "Европейская солидарность". Рассказал о 130 тысячах защитных костюмов для медиков, масках и десятках тысяч продуктовых наборов для пожилых людей.

Ведущая "Права на власть" Наталья Мосейчук несколько растерялась во время эмоционального выступления Герасимова - и вынуждена была признать, что уважает волонтерскую работу как самого нардепа, так и "Европейской солидарности". Вместе с тем ведущая двусмысленно пошутила: предложила Герасимову бросить политику и податься в волонтеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Порошенко закупили и развезли по украинским больницаv 30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медиков. Еще 100 тысяч комплектов должны быть доставлены в Украину до конца апреля. По мнению пятого президента Украины, безопасность медиков сейчас должна быть одним из главных приоритетов государства - и призвал власть ввести страхование для медицинских работников на случай заражения коронавирусом.

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