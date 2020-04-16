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16 апреля • обновлено в 15:03
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Герасимов призвал правительство принять решение по закону о банках

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Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что правительство президента Владимира Зеленского должно как можно скорее принять решение по банковскому закону.

Об этом нардеп сказал в комментарии журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады. По его словам, ключевым вопросом для монобольшинства в парламенте является выбор между дефолтом и Коломойским.

"Вообще сегодня ключевая задача и парламента, и руководства парламента, и ключевая задача профильного комитета – принятие в целом банковского закона. Потому что сегодня выбор Украины очень простой – между дефолтом и Игорем Коломойским. Наконец власти надо этот выбор сделать окончательно", – сказал Герасимов .

Артур Герасимов

Артур Герасимов

"Что касается ситуации на сегодня, то выносятся изменения в регламент, которые "убивают" оппозицию. Именно за счет этого пытаются решить проблему банковского закона. При этом название этого закона "О злоупотреблении правами народных депутатов". Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 тысяч? Это же представители "Слуги народа", это представители команды Зеленского – или те, кто сейчас в его команде, или те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом – уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Вы уже не контролируете собственную фракцию?" – добавил Герасимов.

Он отметил, что есть несколько процедурных норм, как можно скорее принять банковский закон.

"Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень простой – потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам – это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат", – сказал Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие банковского закона – это ключевое требование международных партнеров для получения Украиной крайне необходимой финансовой помощи. Однако, законопроект до сих пор не внесен на второе чтение.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Артур Герасимов
Место
Украина
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