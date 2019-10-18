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19 октября • обновлено в 01:26
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"Чтобы быстро и понравилось людям": в "ЕС" обвинили Зеленского в шоу с Гладковским

1.1т Читать материал на украинском

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов назвал задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского "шоу президента Владимира Зеленского".

Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Они хотят отвлечь внимание от протестов против капитуляции, от очень серьезных международных провалов, от уничтожения малого бизнеса", – высказался он.

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В "ЕС" обвинили Зеленского в шоу с Гладковским

В "ЕС" обвинили Зеленского в шоу с Гладковским

По утверждению Герасимова, скандал с коррупцией в "Укроборонпроме" был "чистым шоу и предвыборной технологией", поскольку дело все еще не довели до конца. Подозрение же Гладковскому он назвал "филькиной грамотой".

Подытожил Герасимов цитатой украинской журналистки Сони Кошкиной. "Делается все, чтобы показать большое шоу. "Чтобы быстро и понравилось людям", как написала Кошкина. Но украинцы все видят. Мы не шоу и не сериал", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Артур Герасимов Владимир Зеленский Олег Гладковский
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Партия "Европейская солидарность"
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Смешной заголовок, каким боком к трухлявой статейка, которая явно заказная...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ждём шоу с посадкой мега вора хозяина этого чмошного Артура))))))
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