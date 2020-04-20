Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что для принятия банковского закона Верховной Раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а потом еще заново рассмотреть поправки к закону.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой". По его словам, из-за этого быстрого принятия закона, необходимого для получения помощи от МВФ, ожидать не стоит. Герасимов также отметил, что закон о банках блокируется депутатами с монобольшинства, поэтому жалобы президента Владимира Зеленского на огромное количество поправок выглядят неискренними.

"Большой вопрос возникает – почему власть и Зеленский не организовали принятие этого закона сразу в целом. Была такая такая возможность Да, она реально была. После этого мы все увидели 16 тысяч поправок. Такое количество поправок – все уже поняли, что это такая мощная попытка завалить этот закон. И не дать это провести. Зеленский, когда жаловался на эти 16 300 поправок, не упомянул важного. что эти поправки внесены представителями команды Зеленского. Представителями "Слуги народа". То есть Зеленский жаловался на себя. Потому что поправки внесли его люди. Эти все тысячи", – напомнил Герасимов.

Артур Герасимов "ЕС"

Он отметил, что руководство парламента и монобольшинство решили пойти долгим и рискованным путем – якобы с целью преодолеть "поправочный спам" приняли закон об изменениях в Регламент, которые существенно ограничивают права парламентской оппозиции.

"Он является плохим, я надеюсь, что он будет временным. Потому что кроме того, что он может помочь принять банковский закон, к сожалению, он полностью убивает оппозицию в парламенте. Сейчас он принят без ограничения во времени. Обещают, что когда кто-то где-то внесет эти сроки. Конечно, посмотрим. Хотя доверия к власти нет", – отметил Герасимов. Он также напомнил, что и здесь депутаты, в частности с монобольшинства, включили блокировку и зарегистрировали постановления против изменений в Регламент.

"Этот закон должен быть подписан. Но уже выставлено очень много барьеров. Первое. Для того, чтобы этот закон был подписан, опять только ради этого должна собираться Рада и отклонять постановления, которые были уже зарегистрированы, об отмене антипоправчного закона. То есть имеет быть для этого одно заседание. После этого он должен быть подписан Зеленским. После того должна включиться специальная процедура, которая продлится семь-десять дней. Поэтому имеющих депутаты снова подать снова поправки к банковскому закону, выбрать наиболее важны. Комитет должен их обработать. Из 16 тысяч депутаты очень ограниченно должны избрать наиболее важные", – пояснил Герасимов.

Он напомнил, что фракция "Европейская солидарность" подала только 5 поправок к банковскому закону.

"Нам очень легко выбирать, потому что мы дали всего 5 очень жестких поправок. Очень правильных с точки зрения юридической, с точки зрения финансовой. Что будут делать "Слуга народа \" и команда Зеленского, которая внесла 15 000 правок, я не знаю. И только после того, как будет подписан этот предварительный регламентный закон, примерно через 10 дней может быть принят банковский закон", – разъяснил процедуру сопредседатель "Европейской Солидарности".

Он отметил, что кроме отсутствия политической воли эта история также демонстрирует и профессиональную несостоятельность власти. "Все, что происходит с этим законом – это еще один пример некомпетентности и непрофессионализма власти", – убежден Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание профильного комитета, который должен был рассматривать поправки в законопроекту о ПриватБанке, неожиданно перенесли с 16 на 21 апреля.