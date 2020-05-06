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6 мая • обновлено в 15:33
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Герасимов обратился к "Слуге народа" из-за страхования врачей

2.5т
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов призвал принять закон о страховании медиков и заявил, что президент Владимир Зеленский и депутаты его фракции "Слуга народа" не занимаются проблемами медработников, которые противостоят эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил в комментарии журналистам. По словам Герасимова, их интересуют исключительно политические дивиденды.

"Законопроект о страховании медиков, где ключевым автором является Петр Порошенко, очень прост. Если врач заболел, он получит около 200 тысяч из этой страховки. Если, не дай Бог, врач умер из-за COVID-19, то его семья получит около полутора миллиона гривен" , – рассказал Герасимов.

"Можете скопировать закон Порошенко!" Герасимов обратился к "Слуге народа" из-за страхования врачей

Он отметил, что из-за якобы "политических дивидендов" "слуги народа" зарегистрировали альтернативный законопроект.

"Я уже знаю, что из-за "политических дивидендов" Зеленскому и "слугам народа" вообще наплевать на врачей. Для них это – провокация, а нужны "политические дивиденды". Думаю, вся страна вчера видела это. Так вот, из-за политических дивидендов они регистрируют альтернативный закон. Если вы хотите, сделайте полную копию законопроекта Порошенко, выносите в зал и голосуйте! Главное – чтобы приняли. Потому что сейчас не надо делиться на оппозицию или власть. Надо объединиться и помочь как можно скорее. Пройти эпидемию, защитить врача и защитить украинцев", – подчеркнул Герасимов.

"А если вы хотите "политические дивиденды", и если вы хотите, чтобы вам аплодировали, можете полностью скопировать закон Порошенко и принимать его. Нам нет разницы, кто автор законопроекта, главное – чтобы он был проголосован", – сказал сопредседатель фракции "Европейской солидарности ".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" добилась проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законов о страховании врачей и введения массового тестирования. Его организуют в четверг, 7 мая.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Артур Герасимов
Место
Украина
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