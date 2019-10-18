Герасимов о задержании Гладковского: это шоу для отвлечения от капитуляции

Задержание экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - это шоу, устроенное властью, для отвлечения общества от капитуляции Украины в войне с Россией из-за "формулы Штайнмайера".

Об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает пресс-служба партии. По его словам, информация о том, что Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы – это фейк, ложь и эта информация не соответствует действительности.

"После того как Гладковский был предупрежден, что у него есть определенные ограничения на передвижение, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Но это ломало сценарий шоу, потому начались задержания и так далее ... Также хотел бы вам открыть страшную тайну – господин Гладковский сотрудничал со следствием, а за последние несколько месяцев и неоднократно выезжал из Украины и возвращался обратно. Вообще, что касается расследования, то и Петр Порошенко, и наша политическая команда, больше других заинтересованы в его прозрачности и эффективности", - сказал Герасимов.

Артур Герасимов

Он отметил, что сегодняшние события связаны с попыткой власти отвлечь внимание общества от капитуляции.

"Хотел бы вам напомнить, что именно Петр Порошенко, например, на счет ситуации с "Укроборонпромом" сделал все, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Гладковский тогда был освобожден от должности, и именно президент Порошенко обратился к НАБУ с просьбой расследовать это дело . Но сегодня уже ясно, что дело против Гладковского – это была предвыборная технология.

По данным источников, то, что произошло сегодня, вообще не связано с "Укроборонпромом", с расследованием Бигуса, это связано с закупками автомобилей "МАЗ". "МАЗы" на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. Вы можете спросить у армейцев, которые с грузовых авто они бы хотели получить? Когда я об этом спрашивал, находясь на передовой, то в первую очередь части хотят получать "МАЗы", - сказал нардеп.

Он отметил, что задержание Гладковского касается "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск.

"И если кто-то думает, что этим шоу он отвлечет внимание украинского общества от капитуляции, то он глубоко ошибается", - подчеркнул Герасимов.

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