Герасимов о местных выборах: власть готовится к фальсификациям

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что в Офисе президента якобы готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября.

Об этом он сказал во время Согласительного совета в понедельник, 28 сентября. Политик отметил, что власть ожидает проигрышного для себя результата, поэтому старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая – так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской солидарности" увеличивает поддержку граждан", – констатировал Герасимов.

По его убеждению, такой расклад якобы пугает президента.

"Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани. Мы обращаемся к ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", – отметил Герасимов.

"Также используют банальное административное давление на кандидатов. В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской солидарности", – напомнил Герасимов.

По словам парламентария, для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях.

"К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова", – обратил внимание сопредседатель "Европейской солидарности ".

"Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской солидарности", – отметил Герасимов.