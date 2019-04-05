Геращенко записала обращение к Зеленскому и дала ему 24 часа

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна и людьми с особыми потребностями.

"Мы много работали над внедрением инклюзивного образования, а также боролись за права детей с особыми потребностями на трудоустройство и на самореализацию. Европа - это в первую очередь уважение к правам человека, уважение к другим людям", - сказала она в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Геращенко отметила, что в своем сериале "Слуга народа" Зеленский унижает большую часть украинцев, называет людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне.

По ее словам, есть открытое письмо от родителей "детей солнца" с требованием публично извиниться, и она присоединяется к этим требованиям.

"Не может политик, претендующий на высшую должность в государстве, унижать в своих кварталах и куплетах людей с особыми потребностями, с физическими недостатками, людей иной сексуальной ориентации, запускать сексистские шутки, издеваться над иными", - сказала Геращенко.

Ирина Геращенко Facebook Ирины Геращенко

"Признать ошибку и извиниться - это не страшно. Это правильно. Я выражаю свою солидарность всем родителям детей с аутизмом, с синдромом Дауна, людям с особыми потребностями, с проблемами дикции, людям иной сексуальной ориентации, различным гражданам Украины, потому что мы все - равны, хотя и разные", - заявила политик.

Она предположила, что у Зеленского хватит мужества и такта вырезать оскорбительные слова из сериала и реприз на своих концертах и ​​извиниться перед всеми людьми с проблемами, над которыми он издевался все эти годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к Тимошенко и дал ей 24 часа.

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