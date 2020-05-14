"Началась эпоха квартальства": Геращенко упрекнула "слуг народа" из-за назначений

При президенте Владимире Зеленском в Украине многие государственные должности заняли бывшие сотрудники студии "Квартал 95".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире программы "Право на владу", в котором обсуждался год президентства Зеленского.

ukrinform.ua

"Сегодня весь "квартал" трудоустроен на все государственные должности. Фракция "Слуги народа": там, кто не из "квартала", тот из Кривого Рога, из одного подъезда. Последнее назначение в Нацсовет – пресс-секретарь "квартала"", – отметила Геращенко.

В связи с этим она добавила, что "эпоха кумовства закончилась, но началась эпоха квартальства".

При этом Геращенко пожелала Зеленскому стать настоящим государственником, профессионалом и отказаться от популизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент назначил пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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