Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Геращенко упрекнула "слуг народа" из-за назначения людей из "Квартала 95"

17.2т
Читать материал на украинском

При президенте Владимире Зеленском в Украине многие государственные должности заняли бывшие сотрудники студии "Квартал 95".

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире программы "Право на владу", в котором обсуждался год президентства Зеленского.

"Началась эпоха квартальства": Геращенко упрекнула "слуг народа" из-за назначений

ukrinform.ua

"Сегодня весь "квартал" трудоустроен на все государственные должности. Фракция "Слуги народа": там, кто не из "квартала", тот из Кривого Рога, из одного подъезда. Последнее назначение в Нацсовет – пресс-секретарь "квартала"", – отметила Геращенко.

В связи с этим она добавила, что "эпоха кумовства закончилась, но началась эпоха квартальства".

При этом Геращенко пожелала Зеленскому стать настоящим государственником, профессионалом и отказаться от популизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент назначил пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Ирина Геращенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Офис президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
7
Смешно
32
Интересно
16
Печально
6
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги