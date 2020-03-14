Подписанные 11 марта в Минске протоколы впервые с начала российской агрессии на Донбассе не имеют ни одного упоминания о составляющей безопасности. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она жестко ответила главе Офиса президента Зеленского Андрею Ермаку, который пытался переложить ответственность за подписанные договоренности на Минские соглашения. Геращенко отметила, что в Минских сделках всегда первым пунктом было исполнение требований безопасности.

"Вы подписали этот протокол, когда даже есть эскалация конфликта. И впервые подписан документ в рамках минских переговоров, где нет ни одного слова о безопасности. Я покажу все документы, которые были подписаны в Минске. И всегда первым пунктом был блок безопасности", – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко vnews.agency

Она также напомнила о нормандской встреча в Париже, после которой Россия не выполнила ни одного условия как страна-агрессор. При этом Кремль благодаря подписанному протоколу вообще выводится из-под ответственности и переходит в статус страны-наблюдателя - отметила Геращенко.

"В марте погибли 15 солдат, а в вашем протоколе об этом нет ни слова, а вы взамен говорите о еще 3 местах разведения. Вы сказали о сторонах конфликта, ОРДЛО сказали о сторонах конфликта – называя их Киев и Донбасс. И это сценарий Кремля. Вот подписаны протоколы.Тут есть Украина, Россия и ОБСЕ и, как говорит Зеленский, какие-то две фамилии, где нет никаких полномочных представителей", - отметила Ирина Геращенко.

"Вы как глава Офиса представителя поставили свою подпись под документом, где написано "полномочные представители", тем самым легализовав чертей, которые там находятся. Этот бродячий цирк, который сидит рядом и никогда не был участником переговоров. Мы никогда ни предложения наших законов не согласовывали в Минске. Мы приезжали и информировали наших партнеров, украинский парламент принял законы, которые касаются амнистии, что касаются реинтеграции, что касаются особенностей местного самоуправления", - напомнила Ирина Геращенко.

Она отметила, что при президентстве Порошенко документы не согласовывались с представителями террористических группировок. А теперь ничего не согласовывают с украинским парламентом, - отметила Геращенко. Как известно, команда Петра Порошенко всегда настаивала на выполнении сначала безопасности блока Минских соглашений - прекращение огня, вывод незаконных вооруженных формирований с территории Украины, внедрение международной миротворческой миссии ООН на всей территории ОРДЛО, передачу Украине контроля над границей, - после чего на освобожденных территориях будут созданы условия для проведения выборов.

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