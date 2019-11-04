Главная Новости
4 ноября • обновлено в 12:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Ревизор" из Госдумы!" Геращенко разгромила визит депутата РФ на Донбасс

1.4т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко намерена подать запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

На своей странице в Facebook украинский парламентарий отметила, что приезд лидера шовинистической партии "Родина" в поселок, от которого были отведены войска, является грубейшей провокацией и требует жесткой реакции не только СБУ, но и Министерства иностранных дел и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

"Это шокирующе. После так называемого разведения то в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому на мосту в Станице такие тряпки болтаются", – негодует Геращенко.

Новости
Мерещатся бандеровцы: волонтеры рассказали о пропаганде России в Золотом

Ее возмутил тот факт, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям украинской армии, а СММ ОБСЕ и украинский МИД при этом молчат.

"Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не скрываясь, лазили россияне? Мы, украинские политики, именно политики, а не новые лица без имен и фамилий – все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают Украиной. Там, где наши "голуби мира" планируют проводить "честные выборы по украинским законам", – возмущенно подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в населенный пункт Золотое на Луганщине, где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР". Он осмотрел места, где дислоцировались украинские войска, и заявил, что Украина якобы никогда не вернет Донецк и Луганск. Этот инцидент очень разозлил украинцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Отвод войск на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Министерство иностранных дел Украины Партия "Европейская солидарность" ОБСЕ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
6
Смешно
4
Интересно
8
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Почему по подконтрольной Киеву территории на линии разграничения можно всяким президентам Эстонии и ей подобным находится, а на той стороне никому нельзя? В чем проблема?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, приехал дедушка-депутат в Золотое, что с того? Тут Байден в кресле Порошенко сидел и генпрокурора самой независимой страны увольнял и ничего, проглотили... Странная разборчивость для страны-шлюхи: у этого буду с...сать, а этому только в ж...пу дам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы уже 5 лет орут, что воюют не со своим народом, а с Россией. А тут увидели настоящего россиянина и развонялись
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel