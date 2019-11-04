"Ревизор" из Госдумы!" Геращенко разгромила визит депутата РФ на Донбасс

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко намерена подать запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

На своей странице в Facebook украинский парламентарий отметила, что приезд лидера шовинистической партии "Родина" в поселок, от которого были отведены войска, является грубейшей провокацией и требует жесткой реакции не только СБУ, но и Министерства иностранных дел и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ирина Геращенко

"Это шокирующе. После так называемого разведения то в Станицу Луганскую свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое, нарушая украинскую границу, незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории, приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому на мосту в Станице такие тряпки болтаются", – негодует Геращенко.

Ее возмутил тот факт, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям украинской армии, а СММ ОБСЕ и украинский МИД при этом молчат.

"Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не скрываясь, лазили россияне? Мы, украинские политики, именно политики, а не новые лица без имен и фамилий – все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают Украиной. Там, где наши "голуби мира" планируют проводить "честные выборы по украинским законам", – возмущенно подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в населенный пункт Золотое на Луганщине, где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР". Он осмотрел места, где дислоцировались украинские войска, и заявил, что Украина якобы никогда не вернет Донецк и Луганск. Этот инцидент очень разозлил украинцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!