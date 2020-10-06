Геращенко рассказала о состоянии больного COVID-19 Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает лечиться от коронавирусной болезни COVID-19 в больнице.

Об этом сообщила сопредседатель партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире канала "Прямой". По ее словам, политик придерживается всех инструкций врачей.

"Мы благодарим от нашей политической силы каждого украинца, который поддерживает Порошенко добрым словом. Он, как вы знаете, боец, держится. Но очень важно следовать инструкциям", – сказала Геращенко.

Она добавила, что пятый президент часто рассказывает, как восхищается украинскими врачами.

"Он говорит, что большой позор, когда врачи просто тянут на себе эту ношу помощи инфицированным, когда государство совершенно не заботится ни о доплатах, ни о страховании, ни о защитных костюмах", – добавил нардеп.

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