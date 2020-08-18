Геращенко рассказал, когда правительство запретит приезд хасидов в Умань

Кабинет министров Украины согласен запретить хасидам посещать страну во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана), в частности, из-за опасности распространения коронавируса.

Однако окончательное решение о конкретных мерах относительно этого чиновники будут принимать на заседании комиссии по ТЭБ на НС 19 августа. Об этом в эфире "24 канала" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, что в этом контексте он поддержал позицию мэра Умани, который выступил против приезда иностранцев в город.

"Хорошо, когда мэр защищает интересы избирателей и понимает, что в этом году нельзя поддерживать вопрос, чтобы десятки тысяч людей приехали из другой страны в Умань. Есть риск занести очень опасный вирус", – подчеркнул Геращенко.

Он пояснил, что именно поэтому в правительстве решили ограничить паломникам доступ в город, "поскольку здоровье и жизни людей – дороже". Также это делают якобы и в интересах паломников. Ведь обычно хасиды находятся в городе в течение нескольких дней, они живут скученно – по 20-30 человек в комнатах.

"Думаю, что точно не будут разрешены чартерные авиарейсы, которыми прибывали большинство паломников. Также, возможно, будут и другие ограничения. К тому же мы будем учитывать опыт самого Израиля, который также ограничил визиты паломников в свое государство, и других стран", – объяснил Геращенко меры, которые будут рассматривать на комиссии ТЭБ и ЧС.

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