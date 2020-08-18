Геращенко рассказал, когда правительство запретит приезд хасидов в Умань

Геращенко прокомментировал запрет въезда хасидов в Умань.
Кабинет министров Украины согласен запретить хасидам посещать страну во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана), в частности, из-за опасности распространения коронавируса.
Однако окончательное решение о конкретных мерах относительно этого чиновники будут принимать на заседании комиссии по ТЭБ на НС 19 августа. Об этом в эфире "24 канала" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Отметим, что в этом контексте он поддержал позицию мэра Умани, который выступил против приезда иностранцев в город.
"Хорошо, когда мэр защищает интересы избирателей и понимает, что в этом году нельзя поддерживать вопрос, чтобы десятки тысяч людей приехали из другой страны в Умань. Есть риск занести очень опасный вирус", – подчеркнул Геращенко.
Он пояснил, что именно поэтому в правительстве решили ограничить паломникам доступ в город, "поскольку здоровье и жизни людей – дороже". Также это делают якобы и в интересах паломников. Ведь обычно хасиды находятся в городе в течение нескольких дней, они живут скученно – по 20-30 человек в комнатах.
"Думаю, что точно не будут разрешены чартерные авиарейсы, которыми прибывали большинство паломников. Также, возможно, будут и другие ограничения. К тому же мы будем учитывать опыт самого Израиля, который также ограничил визиты паломников в свое государство, и других стран", – объяснил Геращенко меры, которые будут рассматривать на комиссии ТЭБ и ЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украине ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов.
Позже он со спальным мешком приехал во Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским в связи с массовым приездом хасидов в Умань.
Также Цебрий, не дождавшись встречи с президентом, заночевал в спальном мешке на пороге ОПУ в ночь с 17 на 18 августа.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!