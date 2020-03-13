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14 марта • обновлено в 00:46
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Геращенко раскритиковала Ермака за решение по ОРДЛО

1.1т
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Сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак своей подписью признал полномочными представителей так называемых Л/ДНР.

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Геращенко, поставив подпись под протоколом о создании консультационного совета с ОРДЛО, Ермак признал легальными должности "чертей" из Л/ДНР.

Андрей Ермак и Ирина Геращенко

Андрей Ермак и Ирина Геращенко

Скриншот из видео

"Тут есть Украина, Россия и ОБСЕ и два черта, как говорит Зеленский, какие-то две фамилии, где нет никаких полномочных представителей. Вы, как глава Офиса представителя, поставили свою подпись под документом, где написано "полномочные представители", тем самым легализовав чертов, которые там находятся. Этот бродячий цирк, который сидит рядом и никогда не был участником переговоров", - раскритиковала Ермака Геращенко.

Кроме того, она добавила, что в протоколе впервые за 6 лет нет ни одного слова о безопасности, а также ничего не сказано о том, что Россия не выполнила свою часть договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и на данный момент под ним подписалось уже 40 человек.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Андрей Ермак Ирина Геращенко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
ОРДЛО
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