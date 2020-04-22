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22 апреля • обновлено в 16:10
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Геращенко призвала нардепов принять закон о защите медиков во время пандемии COVID-19

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Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников во время пандемии коронавируса в Украине.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она также подчеркнула, что "Европейская солидарность" настаивает на рассмотрении этого законопроекта в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Наша фракция сегодня зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей. Мы настаиваем, чтобы этот закон был принят на внеочередной сессии в пятницу и собираем подписи под этой инициативой", – пишет Геращенко.

Геращенко призвала нардепов принять закон о защите медиков во время пандемии COVID-19

Политик отметила, что для "Европейской солидарности" защита медиков сейчас является приоритетом номер один.

"Во-первых, Фонд Порошенко, наша команда уже передали больницам тысячи необходимых защитных костюмов (кстати, очень приятно было получить обратную связь от медиков, которые довольны качеством этих костюмов). Также знаю, что большую благотворительную помощь больницам во всех регионах сейчас передает корпорация "Рошен", – напомнила Геращенко.

"Во-вторых, мы настояли, чтобы в изменения в бюджет была заложена норма о страховании врачей", – отметила сопредседатель "Европейской солидарности".

Отметим, по официальным данным Минздрава Украины, 1245 медицинских работников заболели COVID19. Это практически каждый пятый случай заболевания в нашей стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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