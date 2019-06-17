Геращенко призвала Гройсмана не играть в "поддавки" с врагом

Народный депутат Украины Ирина Геращенко призвала коллег из демократического лагеря вести предвыборную кампанию достойно и по-европейски, а не унижая тех, с кем еще вчера были в одной команде. Судя по упоминанию о "кастинге на должность будущего премьер-министра", Геращенко имела в виду прежде всего Владимира Гройсмана. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеет диплом, и при этом - проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", - написала Геращенко.

Владимир Гройсман Хвиля

Она также добавила, что попытки выставить себя в выгодном свете путем унижения оппонентов - не соответствуют европейским практикам, а являются унижением для Украины.

"Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта исповедуют общую старую политическую культуру - унижение оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирования достижений, унижающее Украину. Это точно не соответствует европейским практикам и правилам, это точно не новая политика. Не "играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с вражеской Украины командой. Или синоним?", - отметила Геращенко.

Нардеп призвала коллег по парламенту сохранять достоинство и не оставить шансов для реванша антиукраинских сил из-за внутренних распрей.

"Призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подчеркнула Геращенко .

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление об объединении с Зеленским : пятый президент Украины не исключил возможности возглавить Кабинет министров.

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