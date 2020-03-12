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12 марта • обновлено в 11:27
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Геращенко предостерегла политиков от поездок в Москву на 9 мая

1.6т
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Cопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что поездки в Россию депутатов ОПЗЖ – это удар в спину всем украинцам. Пожимать руки тем, кто позволил захват Донбасса и аннексию Крыма – это предательство.

Об этом она заявила в эфире "Четвертого канала". Она заявила, что для Украины важно сохранить санкции против России.

"Наша политическая команда очень трудно формировала антипутинскую коалицию в мире. Мы делали все для того, чтобы были внедрены санкции против РФ, были внедрены списки персон нон-грата – всех россиян, причастных к аннексии Крыма, к захвату Донбасса. Но что мы видим сейчас: мы видим, что Путин уже приглашает к себе на 9 мая весь мир и к нему собираются ехать даже участники нормандского формата", – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Она отметила, что некоторые украинские политики из фракции ОПЗЖ ездят в Россию, пожимают руки тем, кто голосовал за ввод войск на Донбасс. А реакция на это президента Зеленского отсутствует.

"Сегодня некоторые "украинские" депутаты едут в Госдуму, когда эта Госдума назначает Путина пожизненным царем. И там, наши депутаты, здороваются с людьми, которые 6 лет назад голосовали за введение российских войск на территорию независимой Украины. И что ужасно – на это нет никакой реакции украинской власти, украинского президента, реакции МИД, реакции монобольшинства", – подчеркнула парламентарий.

Геращенко отметила, что Украина сама должна достойно себя вести по отношению к агрессору, только при таких условиях можно рассчитывать на поддержку других стран.

"Если сегодня Украина сама подыгрывает российскому сценарию, если новая власть лишний раз боится произнести слово против России, сказать что Россия – это агрессор, то почему мы хотим, чтобы мир нас отстаивал и воевал и усиливал санкции против России? Так не бывает", – подчеркнула парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко заявила, что власть должна предоставить соответствующую реакцию на недопустимый визит народных депутатов от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Госдуму России.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Лучше бы она показывала сиськи.
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Махно Володимир
Махно Володимир
ОПЗЖ, а именно медвдчук и рабнович, катаются на россию как эcкopтные пpocттyтки! сразу видно что они сами себе не принадлежат. едут к хозяину! фууу..это так мepзко! два мужика взрослых, в paбcтвe у карлика из россии. наверное нужно про всех этих трех клoyнoв снять фильм. чтобы весь мир увидел как два мужика унижаются..падают в ноги перед путиным.
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Serov Oleg
Serov Oleg
закудахтала м.р.а.з.ь стряхивальщица перхоти с пиджака пчеловода...
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