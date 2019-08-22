"Маша с Уралмаша": Геращенко осадила Захарову из-за Зеленского

Вместо едких поучений президенту Украины Владимиру Зеленскому спикеру МИД России Марии Захаровой следовало бы заняться советами для лидера своей страны – Владимира Путина.

Такой жесткий ответ на выпады скандального дипломата страны-агрессора опубликовала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что критиковать главу украинского государства имеет право только его народ, но никак не представители оккупантов.

Ирина Геращенко

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это – "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша", – ярко осадила Захарову Геращенко.

Также она добавила, что и Украина ждет от Путина не сигналов, а действий – освобождения заложников и возвращения временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram