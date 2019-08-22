"Маша с Уралмаша": Геращенко осадила Захарову из-за Зеленского

Вместо едких поучений президенту Украины Владимиру Зеленскому спикеру МИД России Марии Захаровой следовало бы заняться советами для лидера своей страны – Владимира Путина.
Такой жесткий ответ на выпады скандального дипломата страны-агрессора опубликовала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Кроме того, она подчеркнула, что критиковать главу украинского государства имеет право только его народ, но никак не представители оккупантов.
Ирина Геращенко
"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это – "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша", – ярко осадила Захарову Геращенко.
Также она добавила, что и Украина ждет от Путина не сигналов, а действий – освобождения заложников и возвращения временно оккупированных Донбасса и Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
Спикер МИД РФ Мария Захарова это заявление позволила себе назвать "бессмысленным набором букв" и заявила, что "будет по-братски консультировать Зеленского".
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