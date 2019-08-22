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"Маша с Уралмаша": Геращенко осадила Захарову из-за Зеленского

6.1т Читать материал на украинском

Вместо едких поучений президенту Украины Владимиру Зеленскому спикеру МИД России Марии Захаровой следовало бы заняться советами для лидера своей страны – Владимира Путина.

Такой жесткий ответ на выпады скандального дипломата страны-агрессора опубликовала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Кроме того, она подчеркнула, что критиковать главу украинского государства имеет право только его народ, но никак не представители оккупантов.

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Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

"МИД РФ нахамил Зеленскому. Оперативно нахамили, не ждали не то, что несколько дней, а даже несколько часов не ждали. Их "ждем от вас сигнала" это – "ждем от вас капитуляции". Что тут можно сказать? Пусть МИД РФ дает советы Путину, а не президенту Украины. Не надо поучать украинского президента. Это может делать народ Украины и украинская оппозиция, а не Маши с Уралмаша", – ярко осадила Захарову Геращенко.

Также она добавила, что и Украина ждет от Путина не сигналов, а действий – освобождения заложников и возвращения временно оккупированных Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

  • Спикер МИД РФ Мария Захарова это заявление позволила себе назвать "бессмысленным набором букв" и заявила, что "будет по-братски консультировать Зеленского".

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Персоны
Ирина Геращенко Мария Захарова Владимир Зеленский
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Видите ли в чем дело, России в общем-то все равно, что от нее ждет Украина, а вот сама Украина не может себе позволить проигнорировать ожидания России - будет больно...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
BROTHER FOREST, Да да, она еще и за долгами приходи, при том всегда.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Питон Каа, да,ведь для России законы не писаны..
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