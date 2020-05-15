Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что запуск системы "Дія" не имеет никакого отношения к сливу персональных данных украинцев в Telegram, вокруг чего недавно разгорелся скандал.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня". По его словам, запуск приложения ни был преждевременным, как считают некоторые граждане, и работает он только по принципу, "когда реестр обращается каждый раз в реестр".

"Вот в системе "Дія" на телефоне мой паспорт гражданина Украины. Когда я хочу кому-то показать, что это точно мой документ, а не фото или скриншот, я нажимаю кнопку и появляется уникальный код. Так вот, "Дія" только в этот момент имеет возможность обратиться к моей записи в реестре, а не ко всем записям везде. Поэтому давайте таким образом отделим мух от котлет", – пояснил чиновник.

Он прокомментировал и то, что ГБР начало расследование возможной причастности к "сливу" должностных лиц МВД и Госмиграционной службы.

"Безусловно, утечка персональных данных, которые охраняются законом, недопустима. Однако в нашей стране, где, к сожалению, продается очень много, иногда и правосудие, законность, честность, существует и продажа персональных данных. Базы "сливались", начиная с 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное их количество", – отметил Геращенко.

Вместе с тем подчеркнул, что в Украине много правоохранительных органов и инспекций имеют доступ к базам данных. Среди них он назвал НАБУ, которое подключено ко всем системам доверенностей, информации о реестрах недвижимости, транспортных средств, а также НАПКА.

"И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще предстоит проверить, в том числе и в рамках следствия. Были случаи утечек и в системе МВД... То есть существует некий рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый получал оценку в криминальном поле. Прокуратура и ГБР такое дело ведут. Мы это не скрываем", – заверил заместитель главы МВД.

Касаемо громкого слива последних дней он заявил, что на самом деле 95% информации, которая была в Telegram-боте, датируется 2005, 2008 и 2012 годами. Кроме этого, добавил, что сегодня государство с одной стороны декларирует защиту персональных данных, а с другой – в интернете в открытом доступе находится 1500000 деклараций чиновников и депутатов, где указаны все их состояние.

"О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открыт в 2016 году, согласно которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, мы закрываем информацию, или мы ее по закону раскрываем для всех?" – возмутился Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке персональных данных граждан.

Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные – паспорта и водительские права с фото.

Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение "Дія" на самом деле является лишь каналом для передачи информации и у него нет базы данных.

Тем временем Национальная полиция Украины 12 мая начала расследование масштабной утечки данных граждан, которые предлагал продать анонимный Telegram-канал.

Утечка персональных данных украинский в сеть произошел не из-за несовершенства приложении "Действие", а из-за незащищенности старых баз данных, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.