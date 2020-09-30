Геращенко – о заявлениях Фокина по войне на Донбассе: это измена украинской армии и дипломатии

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что представители президента в ТКГ, для которых якобы не существует российской агрессии, предают украинскую армию, которая защищает на Донбассе государственный суверенитет и независимость Украины.

Выступая в парламенте в среду, 30 сентября, Геращенко отметила, что, кроме того, они предают украинских дипломатов, которых лишают аргументов в защите национальных интересов нашего государства.

"Последние заявления представителя Зеленского в ТКГ Фокина граничат с государственной изменой. Действительно, для политических пенсионеров Кравчука и Фокина, и для самого Зеленского в Конча-Заспе войны нет. Потому что доблестный их мир защищает украинская армия. А сегодня Зеленский и его приспешники в ТКГ предают каждого украинского воина и украинского дипломата своими заявлениями", – отметила Геращенко.

Она отметила, что именно Фокину и Кравчуку украинцы обязаны отсутствием реформ в начале Независимости. "Мудрый украинский народ спрашивает: а почему мы не живем, как Польша, то это надо спросить у Фокина и Кравчука, которые в начале 90-х сдали ядерное оружие, сдали Черноморский флот, сдали Черноморское морское пароходство, а всем украинском оставили в памяти пять о себе "кравчучку", – напомнила она.

По ее словам, такие заявления требуют даже возбуждения уголовного дела.

"Почему Зеленский достал их из политической пенсии? Потому что на всех эфирах они все это время "мочили" Порошенко и демократическую оппозицию. И их заявления требуют не увольнение с Трехсторонней контактной группы, а возбуждении уголовного дела по статьям 110, 111 "государственная измена" , – отметила сопредседатель фракции.

"Это – измена каждому украинскому воину, памяти погибших, измена украинским дипломатам, которым сегодня действительно нет как защищать Украину. Когда же украинские представители говорят о гражданский конфликт", – считает Геращенко.

Она отметила, что президент Зеленский должен не прятаться за абстрактными заявлениями своего Офиса, а публично дать оценку позиции Фокина: "Мы требуем заявления самого Зеленского, и мы требуем заявления Тарана и заявления Кулебы, которые являются по квоте президента в правительстве".

Геращенко также призвала министра внутренних дел обеспечить честные выборы.

"То, что творится сегодня в избирательных комиссиях, когда власть пытается сегресировать целые списки за тем только, лояльные ли они к власти или нет. Когда сегодня в Кременчуге ТИК, полностью подконтрольная одной олигархической группе, запрещает "Европейской солидарности" регистрировать наш список. Этим мы возвращаемся во времена Януковича ", – отметила Геращенко. Она также напомнила о скандале с мэром Умани, которого отказались регистрировать кандидатом только потому, "что он посмел выступить против неуклюжести власти в ее борьбе с COVID-19".

"Поэтому мы обращаемся сегодня с требованием к силовым структурам немедленно возбудить уголовное дело против предателей, а ко всем, кто отвечает за честные выборы – сделать все, чтобы последние честные выборы у нас не закончились вместе с эпохой президента Порошенко", – резюмировала политик.

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