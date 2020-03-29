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29 марта • обновлено в 20:13
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Геращенко назвала две профессии, которым категорически нельзя снижать зарплату

3.8т
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Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что медикам и военным категорически нельзя снижать зарплату.

Об этом она заявила на совещании руководства ВР, лидеров парламентских фракций с премьером и экономическим блоком правительства.

В частности, на внеочередное заседание Верховной Рады, которое ориентировочно состоится завтра, планируется к рассмотрению 11 вопросов повестки дня.

"В повестку дня планируется вынести 11 вопросов: наработанные депутатами законопроекты по борьбе с короновирусом и поддержку медиков (здесь стоит отметить конструктивную позицию всех парламентских фракций. Большинство предложений "Евроопейской Солидарности" здесь учтено). Также в повестке дня пакет законов для получения кредита МВФ о рынке земли и банках. Относительно земли, то на год откладывается его введения, изымается дерибан государственных 10 млн га земли, остается право крестьянам и фермерам продавать свои паи и землю. По сути, это и есть предложения "Европейской Солидарности", на которых мы сразу настаивали", – напомнила Геращенко.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

"В законе о банках мы стоим на позиции: изъять нормы о выплате компенсаций бывшим владельцам ПриватБанка", – отдельно подчеркнула политик.

Она сообщила, что на рассмотрение могут вынести изменения в регламент по работе комитетов, кадровые вопросы, изменения в Уголовный Кодекс для борьбы с необоснованным повышением цен на продукты и вывозом медицинских товаров.

"Самый большой скандал – изменения в бюджет. Мы категорически не согласны с драконовским уничтожением финансирования образования, культуры, децентрализации. Зато остаются заоблачные зарплаты членам наблюдательных советов (до 400-500 тыс. некоторые) и весь бюджет МВД. Позиция "Европейской Солидарности" следующая – на период коронавируса должны быть установлены предельные зарплаты всем – и чиновникам, и членам наблюдательных советов. Единственные, кому категорически нельзя уменьшить зарплаты – это медики и военные. С Петром Порошенко отстаиваем наши принципиальные позиции. Боремся", – отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине как минимум до конца карантина, 24 апреля, почти 2 млн человек временно останутся без зарплаты. Это сотрудники тех сфер, которые вынуждены были временно закрыться, а своих сотрудников отправить в неоплачиваемый отпуск.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Нax нужны такие военные которые 6 лет никого победить не могут и небoeвых в 3 раза больше чем бoeвых noтеpь
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бухалк Лексееч, Ну, кого заслужили...
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