Геращенко назвал вероятную причину нападения на нардепа Полякова

Марина Лисничук Политика 12:40, 2.09.2020 Обновлено: 12:41, 2.09.2020

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил нападение и избиение в Киеве народного депутата Украины Антона Полякова.

Однако заявил, что инцидент не связан с его политической деятельностью. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Сегодня около 5 утра напали на депутата Антона Полякова около кафе "Джаз". Нардепу неизвестный нанес несколько ударов", – сказал замглавы МВД.

По его словам, между нападающими и депутатом произошел конфликт, причем на бытовой, а не на политической почве. Он заверил, что виновников найдут и привлекут к ответственности.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем", – добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили нардепа Антона Полякова. Два человека нанесли ему телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

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