Геращенко назвал Авакова "философом", способным занять любую должность

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что его начальник, глава МВД Арсен Аваков давно перерос свою нынешнюю должность и может занимать любую другую или стать "свободным человеком".

Таким мнением чиновник поделился в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Арсен Борисович давно перерос пост министра. Это раз. Второе: незаменимых людей нет. Третье: разговоры о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова надо сместить с должности и отправить куда-нибудь подальше, начались в день его назначения", – сказал Геращенко.

По его словам, у Авакова "не такая уж и веселая должность", как некоторые думают. А на вопрос о том, кем же должен быть нынешний министр внутренних дел, Геращенко отметил, мол, "свободным человеком, философом".

"Арсен Борисович может занимать любую должность", – подчеркнул замглавы МВД.

(Слова Геращенко об Авакове – на видео с 58:36 минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия. 242 человека получили его в прошлом году, а 93 – в текущем.

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