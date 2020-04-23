"Где $4 тысячи для учителей? Кто убил воинов?" Геращенко напомнила громкие обещания Зеленского

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что президент Владимир Зеленский в итогах за год своей работы не рассказал о конкретных результатах проведены ли реформы, а говорил лишь о том, как ему трудно работать.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Прямой". Комментируя фильм об итогах годовой работы Зеленского, она отметила, что президенту нужно общаться с журналистами, которые ставили бы ему критические вопросы.

"Год назад президент Зеленский давал интервью "Тесле". Теперь единственная реформа в его общении с миром – это то, что он уже говорит сам с собой ... Это действительно странно. Мне кажется, что можно было бы пообщаться с журналистами, которые задали бы более критические вопросы", – сказала Геращенко.

Она добавила: "Ключевое из того, что сказал Зеленский: все вокруг плохие – один он хороший, он много работает и очень устал, а также много искажений фактов".

По словам нардепа, в первую очередь это касается темы войны и мира.

"Я хорошо помню, что год назад президент Зеленский говорил, что надо "просто перестать стрелять". И сейчас он может в принципе сказать, что война закончилась. Потому что в его риторике не упоминается страна-агрессор Российская Федерация. Он говорит, что он закончит войну, но мы ее не начинали, ее начинала ни Украина, ни Зеленский. Ее начал Путин – и для того, чтобы закончить войну, нужно начать называть вещи своими именами", – подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что только за этот год погибло 39 украинских воинов.

"Я никогда не слышала, чтобы президент Зеленский так же вспоминал, кто их убийцы. А их убийцы – Российская Федерация", – сказала она.

"Так же очень смешно слышать о том, как работает нынешний парламент в турборежиме. Турборежим давно сломался, и это его "Слуги" подали сейчас 16 000 поправок к ключевому закону для получения Украиной кредита МВФ. В этом фильме президент не нашел слов, чтобы вспомнить своих соратников, которые сегодня блокируют работу парламента", – также отметила сопредседатель фракции.

Она отметила, что предыдущий парламент работал гораздо эффективнее "без всякого турборежима, без зеленых кнопкодавов, которые только сидят и давят кнопочки и не имеют никакой возможности думать головой".

Геращенко также сообщила, что сейчас находится с рабочей поездкой в Житомире и общается с врачами областной клинической детской больницы, которые спрашивают, как прожить на 4000 гривен.

"Я хочу напомнить, что год назад Зеленский и компания обещали учителям по 4000 долларов зарплаты. На самом деле, у учителей и у врачей остается по 4000 – только не долларов, а гривен. И действительно как на них прожить в условиях карантина, в условиях падение украинской экономики, неизвестно. Но Зеленский об этом ничего не говорил", – сказала Геращенко.

Она также отметила, что полгода назад Зеленский рекламировал "правительство технократов".

"И это "правительство технократов" убило украинскую экономику еще до начала коронавируса. Теперь технократы сломались и ведут реформаторов добить украинскую экономику", – добавила Геращенко.

Депутат подчеркнула, что в правительстве до сих пор нет нескольких ключевых министров – по вопросам энергетики, по вопросам промышленной политики, образования, культуры.

"У них нет людей. Скамейка запасных у них очень короткая, поэтому мы и видим такую чехарду в кадровой политике зеленой власти", – считает Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что через год после победы Владимира Зеленского на выборах Украина оказалась в наиболее слабом состоянии за всю историю независимости.

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