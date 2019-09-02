Геращенко может стать замом Авакова: всплыли неожиданные подробности

Бывший народный депутат Антон Геращенко может получить должность заместителя министра внутренних дел Украины.

Политик подал электронную декларацию за 2018 год, где в разделе "Место работы" указал "МВД". При этом в подразделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" Геращенко указал "заместитель министра".

Подчеркнем, что Геращенко с 25 марта по 20 ноября 2014 года был внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который сохранил свою должность в недавно сформированном Кабинете министров.

Декларация Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала назначение Арсена Авакова на должность главы Министерства внутренних дел, предложенное фракцией президентской партии "Слуга народа".

Верховная Рада Украины IX созыва на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. За кандидатов, предложенных премьером Алексеем Гончаруком, отдал свои голоса 281 нардеп.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся