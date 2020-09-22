Геращенко: если власть не уволила Фокина – она разделяет его взгляды относительно Донбасса

ТКГ работает по четким директивам президента Украины. И если власть не увольняет Фокина за его высказывания – это означает, что руководство страны разделяет такую риторику.

Об этом в своем видеообращении заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность", Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 годы) Ирина Геращенко. Текст обращения опубликован на сайте "ЕС".

"В очередной раз общество перевозбужденно обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонний контактной группе о том, что Украина напала на Украину через украинский язык. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса", – заявила Геращенко.

Нардеп подчеркнула: все, что озвучивают представители ТКГ, – санкционировано сверху.

"Не существует никаких заявлений Фокина. В ТКГ не может быть самодеятельности. Все участники этих переговоров получают очень четкие директивы, лично от президента Зеленского и от МИД. И мы не видим на самом деле реакции властей на эти очередные заявления "дедушки Фокина" , которого делегировала в ТКГ его внучка. А это значит, что власть разделяет эту риторику. В противном случае Фокина бы давно уволили", – убеждена Ирина Геращенко.

Политик также отметила, что за многочисленными требованиями к Украине совсем потерялись требования к РФ, которые "Минском" также предусмотрены. И украинская сторона никак этому не препятствует.

"В это время, когда мы слышим снова и снова о том, что должна сделать Украина, совсем исчезла с повестки дня риторика, а что же должна сделать Российская Федерация. Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой безопасный блок, она не выполняет договоренности саммита в "нормандском формате" в декабре прошлого года о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста к оккупированным территориям. Россия не освободила всех заложников. и Украина, когда сегодня говорят, что борется за освобождение всех на всех и говорит о ста людях, даже не называет ни одной фамилии", – сказала Геращенко.

Именно просчеты украинской власти в вопросе обмена пленными возмущают народного депутата от "ЕС" больше всего.

"Почему? Почему пять предыдущих лет вся страна знала фамилии героев? Мы все болели, боролись за Сенцова, Кольченко, Сущенко, Асеева, Жемчугова, Варфоломееву. Мы знали всех заложников на оккупированных территориях, в оккупированном Крыму и тюрьмах РФ. А сегодня это обезличенный список. Нам говорят о 100 людях. Почему вы не называете фамилии. Кто сегодня вообще этим занимается?" – спросила Геращенко.

Она подчеркнула, что переговорная группа с украинской стороны забыла о требованиях к РФ – о необходимости безопасносного блока как ключевого в выполнении Минских соглашений.

"Еще и еще раз хотим обратиться к власти – общество заслуживает того, чтобы услышать вашу стратегию и тактику освобождения оккупированного Донбасса", – призвала сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

Бывшая участница украинской делегации в Минске сформулировала советы для своих преемников.

"Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций "нормандского формата" на уровне советников президентов и канцлера. Именно в этой дорожной карте очень четко прописана очередность блоков выполнения Минских соглашений. Первый – это безопасть. Затем – гуманитарный блок, и только после этого можно переходить к политическому", – напоминает Ирина Геращенко.

Она также призвала вернуть в процесс Министерство иностранных дел и Верховную Раду Украины, которые сейчас были фактически полностью исключены из него. Геращенко также напомнила: в "Минских договоренностях" прописаны требования не только к Украине, но и к агрессору. И соглашаться на новые уступки, не добившись выполнения от РФ старых обязательств – это преступление.

"Абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно набирает на себя все новые и новые обязательства по Минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон лишь на три года. Уже говорят обо всем Донбассе, а не только об оккупированных территориях. Собственно, все это недопустимо", – убеждена Геращенко.

Также политик считает, что сейчас есть хорошая возможность вернуться к вопросу введения в ОРДЛО международной миротворческой миссии.

"На самом деле мы ждем от Зеленского в рамках юбилейной сейчас сессии Генеральной ассамблеи ООН, что в своей речи вы, господин Зеленский, вспомните о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса. Более того, президент Порошенко уже согласовал в свое время с Генеральным секретарем ООН направление оценочной миссии на Донбасс для того, чтобы ускорить процесс направления туда миротворцев", – напомнила сопредседатель фракции.

Сочетание всех этих рекомендаций, соблюдение "дорожной карты" с осознанием необходимости введения миротворцев на Донбасс, по мнению политика, и должно стать стратегией и тактикой освобождения Донбасса для действующей власти.

Геращенко отметила – для того, чтобы бороться за оккупированные территории в политико-дипломатической плоскости, их освобождать, мы все равно должны иметь сильную армию и сильную дипломатическую службу.

"Сейчас обсуждается проект бюджета на 2021 год. А знаете ли вы, что в этом бюджете на 200% увеличено финансирование Министерства молодежи и спорта – и только на 7%, это меньше, чем уровень инфляции, поднимаются расходы на Министерство иностранных дел? И так же совершенно не поднимаются расходы на сектор безопасности и бороны. Почему так? Почему мы строим полицейское государство, а при этом забываем о том, что мы – воюющая страна, где должна быть сильная армия, сильная дипломатия и для этого они должны быть мотивированы? Вспомните об этом, вы же Верховный Главнокомандующий ", – призвала Геращенко Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольд Фокин снова отличился рядом скандальных заявлений по Донбасса. Так, он заявил, что война в Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров. Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.