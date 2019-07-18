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Геращенко: "ЕС" убедила Европарламент жестоко требовать от РФ освобождения украинских заключенных

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Делегация партии "Европейская солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Страсбурге убедила депутатов Европейского парламента принять максимально жесткую резолюцию по Российской Федерации.

Документ требует от РФ немедленного освобождения украинских военных моряков и других заключенных. Об этом представитель команды "Европейской солидарности", первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"458 депутатов Европарламента поддержали резолюцию относительно украинских политических заключенных в России. Это почти 75% присутствующих в зале депутатов, это самая высокая поддержка резолюции, которая требует от РФ немедленного освобождения наших! Делегация "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко приветствуют это решение Европарламента", – заявила Геращенко.

Делегация "ЕС"

Делегация "ЕС"

Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, благодаря активной работе команды "ЕС" "круглые столы", организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

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"В выступлениях европейских политиков максимально жесткие и честные заявления об агрессии Путина, незаконном удерживании наших моряков и заключенных. Как правило, на дебатах в ЕП немного депутатов, сейчас – полный зал! Украина остается в повестке дня Европарламента. И очень активно выступают наши друзья, политики, с которыми вчера наша делегация встречалась. Они называют фамилии наших политзаключенных, говорят о полном игнорировании РФ норм международного права", – объяснила первый вице-спикер.

Она добавила, что европейские депутаты более адекватны в своих оценках ситуации в Украине, российской агрессии, чем некоторые украинские "новые" и "не очень новые лица".

Геращенко также сообщила, что Европейский парламент определился со своей частью Парламентского комитета ассоциации (ПКА) с Украиной. Руководителя делегации определят в сентябре, уже после выборов в Верховную Раду.

"В делегацию ЕП в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов, среди них много настоящих друзей Украины. Вместе с Петром Порошенко команда "Европейской солидарности" имела в Страсбурге встречи с несколькими новыми членами ПКА, в частности, Андриусом Кубилиусом, Петрасом Ауштревичусом, другими нашими европейскими коллегами. Для продвижения интересов Украины нужен постоянный диалог с коллегами. Над этим и работаем", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, "ЕС" в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Маркива. В четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украины по политзаключенным Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.

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Персоны
Ирина Геращенко Петр Порошенко
Место
Франция Страсбург
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Эти НИКТО так уже всех задолбали, проголосуют и за то, что земля плоская лишь бы отстали.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Два алкаша съездили туда куда их никто не звал и не ждал.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Из серии..."Надо помочь голодающим людям в Африке?"...голосуем...Понятно, что евродепутаты будут голосовать за освобождение, только это уже дело не порошенко, а зеленского...потрошенко этих пленных туда отправил, а теперь делает вид, что его это заботит...
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Sladko Semen
Sladko Semen
Sladko Semen, а когда через месяц состоится обмен, потрошенко объявит, что это его рук дела, если до этого не посадят...
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