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3 октября • обновлено в 13:58
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Георгий Тука: задайте острый вопрос экс-заместителю министра

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 3 октября станет экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Георгий Тука: задайте острый вопрос экс-заместителю министра

donetskiy.org

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Георгием Тукой сегодня в 17:30

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