Гео Лероса исключили из "Слуги народа" после критики власти

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Соответствующее решение было принято по результатам сбора подписей, сообщается в Telegram-канале политсилы.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде", – сказано в сообщении.

Telegram "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, сбор подписей за исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа" начался в Верховной Раде после того, как нардеп раскритиковал действия действующей власти.

В частности, он назвал главу ОП Андрея Ермака агентом ГРУ России. По мнению Лероса, тот через Кравчука и Фокина тестирует запланированную государственную измену, чтобы в любой момент ее можно было списать на маразм.

Также нардеп назвал руководителя ОП "главным коррупционером в стране, который "возглавляет институт "смотрящих" времен Януковича".

В то же время СМИ сообщили, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Лероса по части 1 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.