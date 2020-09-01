Гео Лероса исключили из "Слуги народа" после критики власти
Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
Соответствующее решение было принято по результатам сбора подписей, сообщается в Telegram-канале политсилы.
"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, сбор подписей за исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа" начался в Верховной Раде после того, как нардеп раскритиковал действия действующей власти.
В частности, он назвал главу ОП Андрея Ермака агентом ГРУ России. По мнению Лероса, тот через Кравчука и Фокина тестирует запланированную государственную измену, чтобы в любой момент ее можно было списать на маразм.
Также нардеп назвал руководителя ОП "главным коррупционером в стране, который "возглавляет институт "смотрящих" времен Януковича".
В то же время СМИ сообщили, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Лероса по части 1 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.