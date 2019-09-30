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30 сентября • обновлено в 12:50
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Генсек Совета Европы приедет в Украину: появились первые новости из ПАСЕ

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Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций. Также Украину в ближайшем будущем посетит новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Последние новости из Страсбурга в эфире ObozTV сообщил народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По его информации, президентский комитет ПАСЕ принял решение о визите в Украину с подачи групп Европейской народной партии и группы консерваторов.

"Также новый генсек Совета Европы г-жа Пейчинович-Бурич объявила, что ее первый визит будет в Грузию, а второй – в Украину", – добавил Гончаренко.

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Он напомнил, что хотя официально украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, ряд членов делегации прибыли в Страсбург для проведения неформальных переговоров.

"Это я, Сергей Соболев, Сергей Власенко и глава новой делегации г-жа Елизавета Ясько. Цель – проведение консультаций с нашими коллегами", – уточнил нардеп.

По словам Гончаренко, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" он в стенах Ассамблеи "не видел".

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"Только что у нас была встреча с представителями Балтийских стран, и мы согласовывали общую позицию. Пока она такая, что наши коллеги в начале этой сессии поддерживают нас и не заходят в сессионный зал", – рассказал он.

Кроме того, по информации нардепа, в ближайшее время состоится встреча украинских депутатов с госсекретарем Франции Амели де Моншален.

"На которой мы также будет обсуждать, каким образом восстановить доверие к Совету Европы и что делать после возвращения сюда агрессора (России. – Ред.) с возможностью голосовать", – пояснил Гончаренко.

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По его мнению, Украине стоило все-таки аккредитовать свою делегацию в ПАСЕ, чтобы иметь возможность высказывать свою позицию.

"Я считаю, что нужно было подаваться. А потом можно бойкотировать, заявлять позицию… А тем, что мы не подались, мы фактически потеряли возможность маневра. И до января вообще не будем официально присутствовать в составе ПАСЕ. С другой стороны – это сигнал, что Украина очень жестко стоит на своих позициях о неприемлемости возвращения России без каких-либо санкций", – отметил депутат.

Мария Пейчинович-Бурич посетит Украину

Мария Пейчинович-Бурич посетит Украину

twitter.com/coe

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреля 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

  • В июне 2019 года ПАСЕ приняло решение, которое позволило России вернуться к работе в составе Ассамблеи без каких-либо ограничений.

  • Делегации Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии устроили демарш против этого решения.

  • В сентябре Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

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Персона
Алексей Гончаренко
Место
Франция Страсбург
Теги
ПАСЕ Совет Европы
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