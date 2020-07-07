Генсек ООН обнародовал второй доклад по Крыму: зафиксировали пытки и преследования

Генсек ООН Антониу Гутерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в АР Крым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, которые в 2014 году аннексировала Россия.

Об этом сообщило издание “Крым.Реалии”. Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

В его основу легли мониторинг и документирование нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Крыму.

В частности, в документе идет речь о:

пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые против жертв;

нарушениях прав задержанных, в том числе систематических избиениях, необоснованных личных досмотрах, отказах в свиданиях с родственниками и адвокатами, давлении в получении российского гражданства;

обвинениях за публикации в социальных сетях и вмешательствах в работу журналистов;

о военном призыве – 21 тысяча жителей Крыма были призваны в вооруженные силы России (по состоянию на 1 января 2020 года);

о 191 решении суда в 2019 году, согласно которому жителей Крыма обязали покинуть территорию полуострова;

препятствиях, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к услугам на материковой части Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом докладе генсека ООН Антониу Гутерреша о Крыме задокументированы новые нарушения России в оккупированном Крыму, в частности касательно применения там российского уголовного законодательства.