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14 октября • обновлено в 16:38
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Генсек НАТО Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в Альянсе

1.1т Читать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил реформы, осуществленные за время президентства Петра Порошенко для членства Украины в Альянсе. Об этом он сказал во время мероприятий в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает движение Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.

"Мы считаем, что нужно сосредоточиться в первую очередь на реформах, на модернизации страны", – отметил он.

"Я вижу президента Порошенко здесь в зале. Мы в свое время с ним много лет работали бок о бок", – сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дестабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

"После инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море в Керченском проливе мы решили делать больше в военно-морской сфере. Мы работаем с морской академией в Одессе", – рассказал Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко

Укринформ

Он сообщил, что за несколько недель Североатлантический совет прибудет в Украину с визитом, "чтобы выразить свою мощную политическую поддержку".

"А мы как члены Альянса усиливаем практическую поддержку Украины. Потому что эта поддержка помогает не только Украине, но и в целом поддерживает тот порядок, который основан на правилах. Что очень важно для всех нас", – подчеркнул генсек НАТО.

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Он выразил надежду, что партнерство Украины и НАТО и в дальнейшем будет усиливаться.

"Это хорошо и для НАТО, и для Украины для модернизации наших институтов безопасности и обороны", – сказал Генеральный секретарь Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламентарии из секретариата Парламентской ассамблеи НАТО выразили уважение к пятому президенту Украины Петру Порошенко, который транслируется в дальнейшую поддержку страны в целом.

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Тема
Саммит НАТО в Великобритании
Персоны
Йенс Столтенберг Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
НАТО
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Надежда Вера
Надежда Вера
У випадку з Президентом Порошенко діє народна мудрість: ніяке добре діло не залишається непокараним. Мабуть тільки через роки його організаторська роль буде оцінена, бо дуже багато ворогів політичних, ідеологічних, бізнесових і т.д. Шавки проти слона, але шавок дуже багато, хай їм грець.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Реформы Пети это когда на йогурты раненным всем хутором собирают?
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