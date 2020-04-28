Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом из-за дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявив, что тех, кто пришли, нельзя назвать правозащитниками.

Своей позицией она поделилась ночью 28 апреля на странице в Facebook.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров. Правозащитники – это совсем о другом. Орган досудебного расследования, отреформированная прокуратура и отреформированный суд – это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами – это не то, есть только собственное видение как должно быть..., но это также неточно. 55 томов дела – не интересует", – возмутилась она.

Венедиктова ответила на протест из-за дела Гандзюк

"Вы хотите правды? – Начался процесс ознакомления с материалами следствия", – добавила генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 27 апреля после того, как Офис генпрокурора объявил о завершении досудебного расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк, активисты пришли с протестом под Офис президента и дом Венедиктовой. Протестующие обвинили генпрокурора в развале дела.