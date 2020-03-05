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5 марта • обновлено в 20:48
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Генпрокурор Рябошапка раскритиковал "слуг народа". Видео

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка перед внеочередным заседанием Верховной Рады 5 марта негативно высказался о народных депутатах от "Слуги народа".

Он заявил, что некоторые из них даже читать не могут. Видео комментария генпрокурора опубликовано в Twitter "Баба і кіт" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Рябошапка съязвил об интеллектуальном развитии "слуг народа"

Рябошапка сказал, что только 4 марта узнал о регистрации в парламенте постановления о его увольнении.

"Люди оценили, что работа негативная, еще до отчета генерального прокурора. Уже “разобрались”. Некоторые из них закончили только школу, зато они уже “понимают”, как работает Офис генерального прокурора. Некоторые из них по слогам читают, им тяжело разговаривать, слова подбирать, но они “знают”, как должна работать прокуратура", — завил генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание 5 марта, чтобы уволить генерального прокурора Руслана Рябошапку. Вопрос уже включен в повестку дня.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Офис генерального прокурора Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
дыбил обвиняет других дыбилов в их дыбилизме.
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