"Генпрокурор – человек президента?" "ЕС" потребовала у Зеленского объяснений

Партия "Европейская солидарность" требует у президента Владимира Зеленского объяснить заявление о том, что "генеральный прокурор является 100% его человеком". По мнению фракции, такие фразы ставят под сомнение возможность неполитизированной и незаангажированной работы правосудия в Украине.

Соответствующее заявление появилось на сайте политсилы. Нардепы отметили, что считают необходимым пригласить в парламент генерального прокурора Руслана Рябошапку для разъяснения конфликта интересов и позиции, что он является "человеком президента", а не слугой закона.

Кроме того, в "ЕС" осудили слова Зеленского во время его разговора с президентом США Дональдом Трампом, которые ставят под сомнение помощь Украине от Евросоюза, в частности от Германии и Франции.

Европейская солидарность обратилась к Владимиру Зеленскому

К тому же нардепы считают, что несогласованное с ним, по словам самого Зеленского, обнародование конфиденциального международного разговора стало первым подобным случаем, свидетельствующим об отсутствии необходимого уровня коммуникаций между офисами президентов Украины и Соединенных Штатов.

"Подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины. "ЕС" призывает президента Зеленского, его офис и МИД приложить все усилия для сохранения двухпартийной поддержки Украины в США, также сохранить высокий уровень доверия и поддержки с нашими европейскими партнерами, в частности, странами "нормандского формата". Дипломатия и международные отношения не прощает дилетантства, требуют вдумчивого отношения и профессионального подхода", – отметили в политсиле.

В "ЕС" обратились к Зеленскому с требованием сохранить доверительные отношения со всеми партнерами на высоком уровне, чтобы Украина не осталась один на один с агрессивной политикой Путина.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которой американцы начали процедуру импичмента. В ней Зеленский похвастался, что новый генпрокурор "на 100% мой".

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