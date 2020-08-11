Генпрокуратуру и СБУ заинтересовали... мусорные баки! Чудны дела твои, Господи!
"С@баться до мышей" (с)
Помните знаменитые Днепровские мусорные баки, которые стали интернет мемом для всей Украины?
Ну те, с которых людоеды скручивали колёса, отламывали педальки для сдачи на металлолом и даже воровали эти баки с целью засолки в них капусты?
Так вот, намедни стало известно, что целый заместитель (!) Генерального (!!) прокурора (!!!) по фамилии Любович поручил Главному (!) следственному (!!) управлению СБУ (!!!), находящемуся в Киеве, расследовать уголовное дело по приобретению этих мусорных баков мэрией Днепра.
Формулировка передача дела спецслужбе, занимающейся госбезопасностью, проста как угол дома: "подрыв экономики Украины".
И всем этим дармоедам, в воюющей стране с почти каждодневными терактами, эпидемией и стремительным падением экономики, налогоплательщики платят зарплату.
Их не интересует ни табачные монополисты, ни налоговые "скрутки", ни схемы в энергетике, ни вновь расцветшая пышным цветом контрабанда, ни незаконная вырубка леса, ни подпольная добыча янтаря.
Я уже не говорю про сепаратистов, террористов и наркоторговцев.
Генеральную прокуратуру имени Венедиктовой и СБУ имени Баканова интересуют мусорные баки!
Мусорные баки, Карл!!!
Воистину чудны дела твои, Господи.
Особенно, когда ты лишаешь разума власть предержащих, уже давно превративших нашу страну в посмешище.
Доброе утро, улыбнитесь.
Потому, что без улыбки на этот паноптикум смотреть уже невозможно.