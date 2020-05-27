Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире: его срочно забрала "скорая"

Экс-руководителю Луганской и Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.

Это произошло в ходе одной из программ телеканала NEWSONE. Москаль отвечал на вопросы ведущей с паузами, а в какой-то момент не смог говорить и пошатнулся. Это попало на запись программы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Геннадий Москаль Скрин видео

Ведущий извинился и сказал, что гостю плохо. Далее в программе объявили паузу и эфир из студии прервался.

Ведущий телеканала "Наш" Максим Назаров сообщил, что Москаля срочно забрала скорая помощь. Предварительно, у него резко упало давление.

"Врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию", – написал Назаров в Telegram.

Отметим, Москалю 69 лет, он победил рак. Политик в прошлом был народным депутатом двух созывов, председателем Закарпатской ОГА с 15 июля 2015 по 11 июня 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Геннадий Москаль жестко высказался о бывшем министре образования Анне Новосад и посоветовал ей грамотнее писать.

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