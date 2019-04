В Апокалипсисе Иоанна нет ни ЗЕлёного всадника, ни аналогичного цвета коня! Эта не хитрая мысль утешает меня посреди кипящих предвыборных страстей раскаливших блогосферу добела! Кстати, Белый конь есть… рыжий, вороной, бледный (с жуткими всадниками) у апостола присутствуют. ЗЕленого нет. По этой, чисто богословской причине, я сплю относительно спокойно. Появление команды ЗЕ на политическом олимпе Украины не кажется мне концом света. Но и воскликнуть, указывая на Зеленского, - "Сей есть Свет истинный!" - я тоже не готов. Не разделяю я и мессианского оптимизма команды Владимира Зеленского, однако и апокалиптической панике их оппонентов тоже не поддаюсь.

Я с иронией воспринимаю полемику о голливудском качестве клипов, снятых Зеленским, где он агрессивно шествует по коридору стадиона. Понимаю троллинг от поколения Google по поводу новогодне-патриархального, почти отцовского ответа Порошенко. Осознаю какой взламывающий психику лайко-ёмкий, инстаграмный, хайпожорный эффект производит это зрелище (в стиле боксерского поединка в Мэдисон-сквер-гарден) на публику эпохи стримеров и хейтеров. Но у меня - динозавра, этического питекантропа - обратно пропорциональная реакция.

Юмор 95-го квартала меня, вероятно, по той же причине (тектонического сдвига парадигм) вообще не прошибает. Но признаюсь… Картина Зеленского-Теле-Терминаторо-Гладиатора, дефилирующего на стадион, с угрожающими разговорами об анализах (!!!) - реально веселит. Будь я судьёй в "Рассмеши смешного", сорвался бы на первой же секунде этого стадионного Челенджа!!! А пафосная речь политического дуэлянта с выбором оружия в виде майонезных баночек с мочой и спичечных коробочек с другим, соответствующим биологическим материалом, вызывает у меня гомерический хохот… ))

Но все же мои претензии не к роликам… Меня куда больше смущают те редкие тезисы, которые сквозь завесу молчания изредка прорываются из уст кандидата в Президенты Украины Владимира Александровича. И первая из них - разговоры о народовластии.

Прошу обратить внимание, что это слово - "народовластие" (в случае перевода на человеческий) является практически синонимом всё того же, запредельно доставшего - "Вся власть Советам". Кому, как не мне, как минимум, на данном историческом этапе, не нужно "народовладдя" в Украине. Нет пока народа… Он только рождается в родовых муках Майданов, Революции и обороны страны… Народом нам только предстоит стать. Вот тогда и поговорим про "народовладдя". Пока мы можем только получить толпо-владье, кодло-владье, стадо-владье и "пастыри" для управления плебсом однозначно быстро найдутся.

Поэтому от озвученной уже не раз идеи Зеленского "править страной через референдумы" я напрягаюсь. Слишком уж пахнет если не 1917-ым, то, как минимум, 2014-ым. Возможно, это посттравматический синдром мариупольца, но от слова "Референдум" у меня не просто икота, а радикальная форма асфиксии. Я отлично помню, как тупая толпа, которой как котенком играли донбасские олигархи и закулисные ФСБшные драматурги, устроила "народовладдя" в моем городе. Эту тупую звериную стаю я, в отличие от Зеленского, хорошо помню… Воняет от этих шакалов чудовищно, кровь у них стекает по клыкам, и шрамы остаются на всю жизнь.

Новости План Путіна

Эта историческая реставрация пролетарской революции в Мариуполе 14-го года мне запомнилась в деталях. У наших, местных ДНРовских Швондеров, разве что не было кожанок и маузеров. Весь остальной антураж, включая спитые физиономии, быдловатый лексикон и партийный новояз - полная копия Великой Октябрьской Социалистической. Бандитское быдло, объявившее себя народом и властью, устроившее цирк под названием "Референдум" — это незабываемо.

Возможно, Владимир Зеленский не заметил того, что произошло в Мариуполе в 14 - ом… Он в это время, в основном, корпоративчики проводил у лидеров Партии Регионов. Веселил, развлекал тех самых олигархов, которых нынче грозится поставить на место, и уши которых торчат у него за спиной. Но я отлично помню эксперимент с "народовладдям" в моей горемычной местности. И поэтому убежден, что нам не нужен еще один виток Референдумов. Не надо.

Идея "референдумами править страной" во время войны - безумие! Результаты народного волеизъявления по дороге из Египта в Землю Обетованную предсказуемы. В библейской истории, во времена Моисея, из 12-ти голосовавших лишь 2-е сделали правильный выбор. Остальные, забыв, что там они были рабами и полным скотом, что там убивали их детей, ратовали за возвращение в Египет. В том случае представители "народовладдя" несли умопомрачительный бред, что там, в покинутом оазисе, у них, дескать, "текли молоко и мед и они ели там лук и даже лук репчатый" (типа нашего крымского). В нашем варианте — это разговоры о необходимости договариваться с кремлевскими бандитами и замириться с русским миром, его идеологами и с их телевизором.

Референдумы возможны там, где есть граждане. Там же, где человек расчеловечен (а это ровно наша история! Люди генетически, интеллектуально, информационно деградировали), нужна другая стратегия. В такие времена нужны лидеры. Те, кто поведут страну, а не которыми, закрутив новый виток исторического маразма, будет управлять масса. Я могу легко указать направление, куда притопает государство под руководством референдумов и новых технологий. Может быть это пафосно звучит, но богословское определение этому - Царство Антихриста. Не мной сказано, что "широк и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им". Если хотите, — это метафизический тезис о "народовладдi" и это вам не понты с красивым выходом на стадион.

Референдум — это о Швейцарии, протестантской стране с огромной духовной историей. Это о государстве, где граждане отказались (!!! на минуточку) от огромной ежемесячной дотации!!! Отказались подавляющим большинством!!!

Проведите опрос в России или Украине с одним шариковским тезисом в бюллетене "Взять ли все и поделить?" Хотите предскажу результат? Как вы думаете, каков был бы процент проголосовавших "ЗА"??? Отож. Именно это и случилось сто лет назад. Обошлось нам то, вековой давности, народовладдя бойней красного ада.

Если кто планирует опять на тот же круг, то я как бы против. Нам нужен не референдум - Украине нужен лидер. Людей нужно вывести из ментального рабства, а вместо этого им устраивают шоу-программу с комичными элементами и интеллектуальным декадансом. И хотя это уже на порядок лучше, чем болото под названием "выборы в России", но все же нужно больше внимания к мелочам. По старой, справедливой заметке "the devil is in the details" - "Черти прячутся в деталях"!

Нам не нужно нынче народовладдя, для начала нужен народ!!! Создать таковой - задачка не простая и точно не быстрая. Для этого нужны не игры в молчанки с избирателями, которые демонстрирует Владимир Зеленский. Он по большей степени помалкивает, дабы не раздробить потенциальную, слепленную хлебным мякишем и телевизионным кукишем аудиторию. Стране нужен прямой, жесткий и очень непопулярный разговор с сильно больной, израненной и, увы, очень медленно выздоравливающей (как я смею все же надеяться) нацией. Нам нужны наши украинские Отцы-основатели, нужны Реформаторы, способные идти на крайне непопулярные решения и вести за собой страну прочь от совка во всех его проявлениях. Моей стране нужны политические пастыри, которые поведут людей в новые ментальные реалии, - без чего нам не прорваться. Поэтому я не хочу "Слугу народа". И буду голосовать за его Лидера, а не вассала.

Смотря на то, что сделала моя страна за пять прошедших лет, отдаю голос Порошенко. Я повторю, что любой, присланный сторонниками команды ЗЕ, список грехов последнего могу легко утроить. Петр Алексеевич - точно не Христос и даже не апостол Петр… Он не Святой и, скорее всего, даже не "Почти Святой". Но, смотря на нижеследующий список, я принимаю своё собственное решение и буду голосовать именно за него.

1. Декоммунизация, о которой я мечтал с детства.

2. Томос, о котором даже не мечтал. Многовековое господство московских попов в моей стране - фундаментальная беда для Украины. Их тлетворное влияние на души людей и судьбу страны — это вам не шуточки "95-го квартала" и не "Рассмеши смешного". Издевки команды ЗЕ над Томосом, - сверхважным событием в истории страны, - демонстрируют полное непонимание сути происходящих в Украине процессов. Опасное непонимание.

3. Безвиз, казавшийся еще недавно фантастикой и ставший для моих детей реальностью!

4. Полная религиозная свобода, являющаяся для меня базовой, фундаментальной, высшей ценностью.

5. Курс в НАТО и ЕС (закрепленный в Конституции) - совершенно необходимое нам направление для того, чтобы вырваться из имперских когтей.

6. Остановленный у моих ворот враг!!! Конечно, это не заслуга исключительно Порошенко, но уж точно никаким боком не Зеленского.

7. Поддержка мирового сообщества, над которой также посмеиваются, в искренности которой сомневаются идеологи команды ЗЕ.

Эти пункты, даже каждый из них по отдельности, несоизмеримо ценней осовремененной YouTube и Instagram "цыганочки с выходом" на стадион Олимпийский в исполнении Владимира Зеленского.

Все вышеперечисленное для меня куда важней списка и грехов Порошенко и его окружения. Со всем этим коррупционным хламьём, в случае его переизбрания, обществу безусловно придется серьёзно работать.

Однако, Мир не рухнет, если президентом станет Зеленский. ЗЕленого коня в Апокалипсисе нет! При всем почтении к моим многочисленным друзьям, готовым голосовать за ЗЕ, позвольте быть искренним. Выбираю не "Слугу народа", а его Лидера.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!