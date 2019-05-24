Александр Турчинов - баптист, пастор, - подал в отставку со своей позиции главы Рады национальной безопасности и обороны Украины.

Евангельский христианин, занимавший должность главы СБУ (бывшего КГБ!!!), Спикера Верховной Рады, Президента (пусть и с приставкой и.о.), ушел с должности…

Когда в 2004-ом Ющенко назначил Турчинова главой СБУ Украины, я не смог сдержать слёз. Не все могут это понять, но христианин, входящий в главный кабинет бывшего КГБ не в качестве арестанта, не в роли приговоренного к расстрелу или лагерям, а в позиции его хозяина - зрелище в высшей степени знаковое!

Именно в этом кабинете подписывались тысячи смертных приговоров верующим людям… За этими столами принимались решения отбирать детей у христиан за их религиозное влияние на отпрысков. Турчинов, баптистский служитель, в качестве главы этой спецслужбы — это была определенно улыбка Неба и торжество справедливости!

Правда, хозяином того кабинета он был недолго, в том числе потому, что его принципы и желание открыть архивы многих категорически не устраивало.

Я терпеть не могу петь власти хвалу. Стараюсь прибегать к этому крайне редко, что называется, по особым поводам. Но это именно тот случай, когда мне захотелось сказать пару, как мне кажется, важных слов…

Я с Турчиновым лично не знаком. Это я для тех сейчас пишу, кто уверен, что мы с ним в паре (в перерывах между воскресными богослужениями) снимаем скальпы с русских. Пересекались мы лишь однажды на одном рождественском праздничном мероприятии. Виделись издалека, но из-за того, что к нему (и, простите, ко мне тоже) стояли очереди, чтобы заселфиться, я счел неудобным вклиниваться и прерывать процедуру. Однако, при первой возможности, даст Бог, с благодарностью пожму руку этого Человека.

У меня есть немало друзей, кто отлично знает Александра Турчинова, и все они очень высоко отзываются о его личных качествах и христианских убеждениях.

Позвонил одному из друзей (более 10 лет близко знающего Александра), и вот несколько тезисов из его уст:

- Высшая степень порядочности

- Способность быть отрешенным от власти

- Человек-миссия, которому не нужна власть

- Ему доверяют и враги, и друзья

- Он лидер, никогда не идущий на сомнительные проекты и не принимающий этические компромиссы

- Искренний и глубоко верующий христианин

Заявление Турчинова о добровольной отставке с должности секретаря СНБО с тезисом о том, что он готов защищать Украину в любом месте - приятная жирная точка этой замечательной карьеры. Хотя я, хоть и слабо, но надеюсь, что это, все же, может стать многоточием, и новая власть найдет возможность наделить этого Человека Божьего полномочиями служить своему народу на одной из самых ответственных должностей. Уверен, что людей такого калибра даже через международные рекрутинговые, кадровые агентства найти крайне не просто.

Турчинов — это безусловно веха, если хотите - Эпоха. Это то, что будет записано в учебники Украины и отдельно в учебниках по истории Церкви постсоветского пространства.

Кстати, к фарисеям и украинским, и российским, к саддукеям и книжникам в диаспоре, к совковым богословам, находящимся в Рассеянии, мой совет: молитесь, чтобы не я этот учебник по истории современной Церкви писал… Это в ваших интересах, потому как для вас я приготовлю отдельные главы или даже специальные позорные тома.

В то время, в 2014-ом, большинство маргинально мыслящих христиан с криками "мы вне политики", попрятали как страусы головы в песок. Тогда многие жирные епископские и пасторские зады прикрывал, в том числе, и Турчинов, возглавив страну в самый её непростой период.

В то время, когда часть пасторов, упаковав чемоданы, рванула куда подальше от ворвавшихся в страну убийц, негодяев и колоссальных проблем, он надел военную форму и возглавил эту страну!

Когда многие, в том числе и мои друзья, не могли назвать зло - злом, боясь негодования прихожан (да и вообще… как бы чего не вышло… мало как оно обернется…), этот человек выступил против зла. Именно под его руководством Украина прошла по самому краешку пропасти. Прошла и не сорвалась в бездну хаоса… Провела выборы Президента в 14-ом и встретила врага, во что мало кто верил, - достойно.

Уход Турчинова в отставку не будет сопровождаться толпами, пришедшими под его администрацию, как это сделали люди, провожающие Порошенко (за что им еще раз, как и ушедшему Президенту - СПАСИБО). Более того, плевки в его сторону (отдельно омерзительные со стороны тех, кто называет себя христианами, являясь на самом деле совками в богословской упаковке) будут продолжаться также долго, как и слова благодарности.

Этот мир и неразумная часть тех, кто называет себя христианами, так и будут называть его "кровавым пастором".

Что до меня, то я горжусь тем, что этот титул, пусть в гораздо меньшей степени, прилип и ко мне в эти годы. Понятие "кровавый" в христианском языке - великое!

Кровавым был день распятия…

Кровавым был лик того, кто спас мир. Поэтому термин "кровавый" как минимум не однозначный.

Кровь, которая льется, защищая страну - святая…

Кровь убийц, проливаемая ими в процессе оккупации, интервенции, захвата - позорная…

Кровавый (в случае с Турчиновым) - нужно поменять на "Окровавленный", и все станет на свои места.

Добрый Самарянин, перевязавший раны (а это первое, что он сделал в библейской притче), наверняка запачкался кровью бедолаги. В окровавленной стране пастора с чистыми фарисейскими ручонками, произносящие слащавые, напыщенные религиозные пустословия - зрелище омерзительное.

Не запятнавшие себя в это время в "грязной политике" священники — это персонажи из моей главной песни жизни, ну как минимум юности…

"Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

Если, руки сложив, наблюдал свысока,

И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

Значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем."

"Ни при чем" - отличное, короткое описание мощного, доминирующего тренда в наши дни. "Ни при чем" - можно назвать книгу, описывающую трагедию значительной части современной российской и эмигрантской русскоговорящей церкви.

Хотя, в принципе, все это написано за двадцать веков до сего дня. В Откровении Иоанна сказано, что люди будут ни холодны, ни горячи. Это пророчество о "теплости" верующих последних дней. Если это перевести на русский, то горячая или холодная вода были полезны, а теплая - "ни при чем".

"Ни рыба, ни мясо", - говорила моя бабушка, описывая поведение некоторых инфантильных, равнодушных НИПРИЧЕМОВ. О, как же она была права!

Я рад, что далеко не все христиане в лихую годину войны оказались в моей стране таковыми… теплыми НЕПРИЧЕМАМИ…

Меня, кто просто пошел рыть окопы с сынами, помогать солдатам и гражданским на фронте, кто занял внятную позицию и стал возвышал голос за правду (в то страшное время 2014-го) - меня тоже называют "кровавым" пастырем, фашистом и бандеровцем. Тем более Александра Турчинова, возглавившего Украину в момент, когда обезумевшие "соседи" с криком "мы братья", кинулись убивать, пытать, грабить и казнить.

Мой респект ОКРОВАВЛЕННОМУ пастору Турчинову и позор тем, кто в тылу или в стране оккупантов, в обнимку со своими женами и детьми, продолжает бросать в него свои критические, псевдо-духовные камни. Жму руку Александру Турчинову!

Цитата из его заявления с просьбой об отставке:

"Учитывая продолжение вооруженной российской агрессии против Украины, готов непосредственно на военной службе, в любом военном подразделении или военном формировании и далее защищать нашу страну". Вот это настоящий христианский ответ, а не фарисейские басни о том, что "На все (включая рашизм, путинизм, нацизм) Божья Воля…"

В Фейсбуке есть страничка Александра Турчинова.

Зайдите и напишите пару добрых слов. Это будет правильно. Ну а кто пересечется с "окровавленным" и оплеванным врагами пастором (ничего не напоминает эта сцена?), от меня пожмите Александру Турчинову руку…

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